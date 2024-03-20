Путин поблагодарил россиян за доверие к выборам президента РФ

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Визит Владимира Путина на ГК КОНАР. Челябинск, путин владимир
Путин высказал благодарность гражданам РФ Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил российских граждан за доверие к выборам президента. Он также поблагодарил доверенных лиц за совместную работу в ходе избирательной компании. Сегодня президент РФ проводит встречу в Кремле со своими доверенными лицами на президентских выборах.

«Уважаемые друзья, я попросил организовать эту встречу для того, поблагодарить вас за совместную работу в избирательной компании. Мы встречались 31 января в ее начале и сейчас результаты известны. Все мы еще раз должны выразить слова благодарности избирателям, гражданам России за то доверие, которое они нам оказали. Именно нам всем вместе, потому что и я, и вы излагали нашу общую программу развития страны», — подчеркнул Путин. Эфир транслируется на телеканале «Россия-24».

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Президент РФ Владимир Путин поблагодарил российских граждан за доверие к выборам президента. Он также поблагодарил доверенных лиц за совместную работу в ходе избирательной компании. Сегодня президент РФ проводит встречу в Кремле со своими доверенными лицами на президентских выборах. «Уважаемые друзья, я попросил организовать эту встречу для того, поблагодарить вас за совместную работу в избирательной компании. Мы встречались 31 января в ее начале и сейчас результаты известны. Все мы еще раз должны выразить слова благодарности избирателям, гражданам России за то доверие, которое они нам оказали. Именно нам всем вместе, потому что и я, и вы излагали нашу общую программу развития страны», — подчеркнул Путин. Эфир транслируется на телеканале «Россия-24».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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