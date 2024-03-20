Путин поблагодарил россиян за доверие к выборам президента РФ

20 марта 2024 в 14:42 Размер текста - 17 +

Путин высказал благодарность гражданам РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Президент РФ Владимир Путин поблагодарил российских граждан за доверие к выборам президента. Он также поблагодарил доверенных лиц за совместную работу в ходе избирательной компании. Сегодня президент РФ проводит встречу в Кремле со своими доверенными лицами на президентских выборах. «Уважаемые друзья, я попросил организовать эту встречу для того, поблагодарить вас за совместную работу в избирательной компании. Мы встречались 31 января в ее начале и сейчас результаты известны. Все мы еще раз должны выразить слова благодарности избирателям, гражданам России за то доверие, которое они нам оказали. Именно нам всем вместе, потому что и я, и вы излагали нашу общую программу развития страны», — подчеркнул Путин. Эфир транслируется на телеканале «Россия-24». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил российских граждан за доверие к выборам президента. Он также поблагодарил доверенных лиц за совместную работу в ходе избирательной компании. Сегодня президент РФ проводит встречу в Кремле со своими доверенными лицами на президентских выборах. «Уважаемые друзья, я попросил организовать эту встречу для того, поблагодарить вас за совместную работу в избирательной компании. Мы встречались 31 января в ее начале и сейчас результаты известны. Все мы еще раз должны выразить слова благодарности избирателям, гражданам России за то доверие, которое они нам оказали. Именно нам всем вместе, потому что и я, и вы излагали нашу общую программу развития страны», — подчеркнул Путин. Эфир транслируется на телеканале «Россия-24».