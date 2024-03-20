Общество ЖКХ и Городская среда Мэр Нового Уренгоя Воронов начал подготовку к весне Мэр Нового Уренгоя Воронов распорядился очистить крыши домов от снега 21 марта 2024 в 16:21 Размер текста - 17 + Андрей Воронов провел совещание с коммунальщиками в преддверие оттепелей Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) мэр Андрей Воронов провел совещание с руководителями управляющих компаний. На нем обсуждался вопрос очистки крыш от снега в ожидании весенних оттепелей, сообщает пресс-служба администрации газовой столицы. «Нужно усилить контроль за содержанием своих объектов. Все работы должны проводиться в строгом соответствии с требованиями безопасности», — приводит слова Андрея Воронова пресс-служба мэрии в официальном telegram-канале. В Новом Уренгое 83 дома имеют скатные крыши, для их очистки пользуются услугами промышленных альпинистов. При проведении работ нужно оградить прилегающую территорию. Своевременная очистка поможет избежать образования сосулек, падение которых может привести к несчастным случаям. В настоящие дни в ЯНАО сохраняется по-зимнему морозная погода. Синоптики предупреждают о похолодании до -40 градусов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Новом Уренгое (ЯНАО) мэр Андрей Воронов провел совещание с руководителями управляющих компаний. На нем обсуждался вопрос очистки крыш от снега в ожидании весенних оттепелей, сообщает пресс-служба администрации газовой столицы. «Нужно усилить контроль за содержанием своих объектов. Все работы должны проводиться в строгом соответствии с требованиями безопасности», — приводит слова Андрея Воронова пресс-служба мэрии в официальном telegram-канале. В Новом Уренгое 83 дома имеют скатные крыши, для их очистки пользуются услугами промышленных альпинистов. При проведении работ нужно оградить прилегающую территорию. Своевременная очистка поможет избежать образования сосулек, падение которых может привести к несчастным случаям. В настоящие дни в ЯНАО сохраняется по-зимнему морозная погода. Синоптики предупреждают о похолодании до -40 градусов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям