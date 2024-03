Несколько китайских банков перестали принимать платежи в юанях из РФ

21 марта 2024 в 04:41 Размер текста - 17 +

Китайский банк Ping An перестал принимать платежи из РФ в юанях Фото: Владимир Андреев © URA.RU Китайские банки начали отказываться от обработки платежей из России в юанях, возвращая транзакции отправителям. Об этом сообщил глава компании «Первая Группа» Алексей Порошин. «Клиенты получают уведомления от банков о том, что платежи в юанях не принимаются, и деньги возвращаются обратно», — рассказал Порошин в интервью «Известиям». Среди банков, прекративших прием платежей, — Ping An Bank, Bank of Ningbo и ряд других крупных финансовых учреждений Китая. Платежи в юанях также отказываются принимать местные филиалы. Среди них — CitiBank, Standard Chartered Bank и другие. Ранее ограничения ввели Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank и Bank of Chin. Банки КНР начали уведомлять клиентов из РФ о прекращении приема платежей уже вначале января 2024 года. Однако предпосылки к этому появились после 12-го пакета антироссийских санкций в декабре 2023 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Китайские банки начали отказываться от обработки платежей из России в юанях, возвращая транзакции отправителям. Об этом сообщил глава компании «Первая Группа» Алексей Порошин. «Клиенты получают уведомления от банков о том, что платежи в юанях не принимаются, и деньги возвращаются обратно», — рассказал Порошин в интервью «Известиям». Среди банков, прекративших прием платежей, — Ping An Bank, Bank of Ningbo и ряд других крупных финансовых учреждений Китая. Платежи в юанях также отказываются принимать местные филиалы. Среди них — CitiBank, Standard Chartered Bank и другие. Ранее ограничения ввели Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank и Bank of Chin. Банки КНР начали уведомлять клиентов из РФ о прекращении приема платежей уже вначале января 2024 года. Однако предпосылки к этому появились после 12-го пакета антироссийских санкций в декабре 2023 года.