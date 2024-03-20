20 марта 2024

Несколько китайских банков перестали принимать платежи в юанях из РФ

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Китайский банк Ping An перестал принимать платежи из РФ в юанях Фото:

Китайские банки начали отказываться от обработки платежей из России в юанях, возвращая транзакции отправителям. Об этом сообщил глава компании «Первая Группа» Алексей Порошин.

«Клиенты получают уведомления от банков о том, что платежи в юанях не принимаются, и деньги возвращаются обратно», — рассказал Порошин в интервью «Известиям». Среди банков, прекративших прием платежей, — Ping An Bank, Bank of Ningbo и ряд других крупных финансовых учреждений Китая.

Платежи в юанях также отказываются принимать местные филиалы. Среди них — CitiBank, Standard Chartered Bank и другие.

Ранее ограничения ввели Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank и Bank of Chin. Банки КНР начали уведомлять клиентов из РФ о прекращении приема платежей уже вначале января 2024 года. Однако предпосылки к этому появились после 12-го пакета антироссийских санкций в декабре 2023 года.

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Китайские банки начали отказываться от обработки платежей из России в юанях, возвращая транзакции отправителям. Об этом сообщил глава компании «Первая Группа» Алексей Порошин. «Клиенты получают уведомления от банков о том, что платежи в юанях не принимаются, и деньги возвращаются обратно», — рассказал Порошин в интервью «Известиям». Среди банков, прекративших прием платежей, — Ping An Bank, Bank of Ningbo и ряд других крупных финансовых учреждений Китая. Платежи в юанях также отказываются принимать местные филиалы. Среди них — CitiBank, Standard Chartered Bank и другие. Ранее ограничения ввели Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank и Bank of Chin. Банки КНР начали уведомлять клиентов из РФ о прекращении приема платежей уже вначале января 2024 года. Однако предпосылки к этому появились после 12-го пакета антироссийских санкций в декабре 2023 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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