В ЯНАО отремонтируют причалы для пассажиров речного транспорта

В селах Шурышкарского района ямальские власти намерены отремонтировать понтонные причалы. На эти цели из бюджета округа выделяются дотации в размере 12 млн рублей, следует из постановления губернатора округа. На территории района функционируют 26 причалов регионального значения.
«В Шурышкарском районе планируется капитальный ремонт понтонных причалов. Во время ремонтных работ заменят износившийся металл, проведут сварочные работы, осуществят покраску конструкций», — комментирует пресс-служба поставление губернатора. Текст документа опубликован на сайте правительства округа.
Речной транспорт играет ведущую роль в период летней навигации в развитии экономики Шурышкарского района. На его территории функционируют 26 причалов регионального значения. В программе транспортного развития района запланировано обновление стоечного флота, в том числе причальных и переходных понтонов.
Ранее URA.RU сообщало, что выход первого парома «Победа» из Приобья в столицу Ямала перевозчик планирует к 23 мая, если позволит ледовая обстановка. Таковы предварительные данные навигации по маршруту Приобье — Салехард — Приобье.
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