21 марта 2024

Тюменский депутат спас кошку от смерти

Депутат Тюменской облдумы Вершинин спас кошку
© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат облдумы помог кошке выжить Фото:

Депутат Тюменской облдумы Иван Вершинин спас кошку от голодной смерти. Историю по спасению животного он описал в своем telegram-канале.

«Жительница одной из муниципальных квартир ведет, по мнению соседей, асоциальный образ жизни, часто пропадает из дома и в очередной такой случай ее кошка осталась на длительный период одна и от голода жалобно мяукает на весь подъезд, чем беспокоит соседей, не дает нормально спать, да и в целом — жаль несчастное голодное животное», — пишет депутат.

Для того, чтобы спасти животное, вскрыв дверь, пришлось обратиться в несколько инстанций, потому что связаться с нанимательницей не удалось. По словам Вершинина, дойти пришлось даже до заместителя главы города Владимира Третьякова. В конечном итоге, дверь удалось открыть. Кошку накормили.

Ранее депутат Тюменской областной думы Иван Вершинин, предложивший Никите Кологривому главную роль в фильме про Владимира Жириновского, прокомментировал скандальную выходку актера в Новосибирском баре. В своих соцсетях политик предположил, что агрессивное поведение актера связано с погружением в образ основателя ЛДПР.

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Депутат Тюменской облдумы Иван Вершинин спас кошку от голодной смерти. Историю по спасению животного он описал в своем telegram-канале. «Жительница одной из муниципальных квартир ведет, по мнению соседей, асоциальный образ жизни, часто пропадает из дома и в очередной такой случай ее кошка осталась на длительный период одна и от голода жалобно мяукает на весь подъезд, чем беспокоит соседей, не дает нормально спать, да и в целом — жаль несчастное голодное животное», — пишет депутат. Для того, чтобы спасти животное, вскрыв дверь, пришлось обратиться в несколько инстанций, потому что связаться с нанимательницей не удалось. По словам Вершинина, дойти пришлось даже до заместителя главы города Владимира Третьякова. В конечном итоге, дверь удалось открыть. Кошку накормили. Ранее депутат Тюменской областной думы Иван Вершинин, предложивший Никите Кологривому главную роль в фильме про Владимира Жириновского, прокомментировал скандальную выходку актера в Новосибирском баре. В своих соцсетях политик предположил, что агрессивное поведение актера связано с погружением в образ основателя ЛДПР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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