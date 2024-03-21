Тюменский депутат спас кошку от смерти

Депутат Тюменской облдумы Вершинин спас кошку

22 марта 2024 в 13:37 Размер текста - 17 +

Депутат облдумы помог кошке выжить Фото: Илья Московец © URA.RU Депутат Тюменской облдумы Иван Вершинин спас кошку от голодной смерти. Историю по спасению животного он описал в своем telegram-канале. «Жительница одной из муниципальных квартир ведет, по мнению соседей, асоциальный образ жизни, часто пропадает из дома и в очередной такой случай ее кошка осталась на длительный период одна и от голода жалобно мяукает на весь подъезд, чем беспокоит соседей, не дает нормально спать, да и в целом — жаль несчастное голодное животное», — пишет депутат. Для того, чтобы спасти животное, вскрыв дверь, пришлось обратиться в несколько инстанций, потому что связаться с нанимательницей не удалось. По словам Вершинина, дойти пришлось даже до заместителя главы города Владимира Третьякова. В конечном итоге, дверь удалось открыть. Кошку накормили. Ранее депутат Тюменской областной думы Иван Вершинин, предложивший Никите Кологривому главную роль в фильме про Владимира Жириновского, прокомментировал скандальную выходку актера в Новосибирском баре. В своих соцсетях политик предположил, что агрессивное поведение актера связано с погружением в образ основателя ЛДПР. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат Тюменской облдумы Иван Вершинин спас кошку от голодной смерти. Историю по спасению животного он описал в своем telegram-канале. «Жительница одной из муниципальных квартир ведет, по мнению соседей, асоциальный образ жизни, часто пропадает из дома и в очередной такой случай ее кошка осталась на длительный период одна и от голода жалобно мяукает на весь подъезд, чем беспокоит соседей, не дает нормально спать, да и в целом — жаль несчастное голодное животное», — пишет депутат. Для того, чтобы спасти животное, вскрыв дверь, пришлось обратиться в несколько инстанций, потому что связаться с нанимательницей не удалось. По словам Вершинина, дойти пришлось даже до заместителя главы города Владимира Третьякова. В конечном итоге, дверь удалось открыть. Кошку накормили. Ранее депутат Тюменской областной думы Иван Вершинин, предложивший Никите Кологривому главную роль в фильме про Владимира Жириновского, прокомментировал скандальную выходку актера в Новосибирском баре. В своих соцсетях политик предположил, что агрессивное поведение актера связано с погружением в образ основателя ЛДПР.