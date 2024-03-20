Ямальский депутат Вершинин нашел причину скандала с Кологривым

Депутат Вершинин: Кологривый погрузился в образ основателя ЛДПР

20 марта 2024 в 14:34 Размер текста - 17 +

Депутат Вершинин прокомментировал скандал со звездой «Слова пацана» Фото: Денис Моргунов © URA.RU Депутат Тюменской областной думы из ЯНАО Андрей Вершинин, предложивший Никите Кологривому главную роль в фильме про Жириновского, прокомментировал скандальную выходку актера в Новосибирском баре. В своих соцсетях политик предположил, что агрессивное поведение актера связано с погружением в образ основателя ЛДПР. Вершинин попросил звезду «Слова пацана» не увлекаться скандалами. «Видимо Никита погружается сильно в роль. Вряд ли эта история помешает ему в конкурсе на роль молодого Жириновского, который как мы все помним тоже был тот еще холерик. Но призываю артиста не увлекаться!», — написал Вершинин в своем telegram-канале. Видеозаписи с одиозным поведением Никиты Кологривого появились в соцсетях 20 марта — молодой актер повздорил с работниками бара в Новосибирске и укусил одну из сотрудниц за ногу. Ранее URA.RU сообщало о том, что депутат Тюменской облдумы заметил схожесть Кологирового с Владимиром Жириновским. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат Тюменской областной думы из ЯНАО Андрей Вершинин, предложивший Никите Кологривому главную роль в фильме про Жириновского, прокомментировал скандальную выходку актера в Новосибирском баре. В своих соцсетях политик предположил, что агрессивное поведение актера связано с погружением в образ основателя ЛДПР. Вершинин попросил звезду «Слова пацана» не увлекаться скандалами. «Видимо Никита погружается сильно в роль. Вряд ли эта история помешает ему в конкурсе на роль молодого Жириновского, который как мы все помним тоже был тот еще холерик. Но призываю артиста не увлекаться!», — написал Вершинин в своем telegram-канале. Видеозаписи с одиозным поведением Никиты Кологривого появились в соцсетях 20 марта — молодой актер повздорил с работниками бара в Новосибирске и укусил одну из сотрудниц за ногу. Ранее URA.RU сообщало о том, что депутат Тюменской облдумы заметил схожесть Кологирового с Владимиром Жириновским.