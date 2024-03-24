В Тюмени водителю сломали нос прямо на дороге

25 марта 2024 в 12:44 Размер текста - 17 +

Агрессивный водитель напал на мужчину, который сделал ему замечание (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU Житель Тюмени сделал замечание водителю, который создавал ему помехи на дороге, за что оппонент сломал ему нос и зуб. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области. «Гражданин 1991 года рождения ехал на автомобиле по улице Холодильной. Один из водителей неоднократно создавал ему помехи в движении. На перекресте Холодильной и 50 лет ВЛКСМ мужчина вышел из машины, подошел к автомобилю оппонента и сделал замечание водителю. В ответ злоумышленник нанес ему удар кулаком по лицу, которым сломал тюменцу нос и зуб», — рассказали в ведомстве. Агрессивного водителя задержали. Им оказался безработный молодой человек 1999 года рождения. Ему грозит до трех лет лишения свободы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Тюмени сделал замечание водителю, который создавал ему помехи на дороге, за что оппонент сломал ему нос и зуб. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области. «Гражданин 1991 года рождения ехал на автомобиле по улице Холодильной. Один из водителей неоднократно создавал ему помехи в движении. На перекресте Холодильной и 50 лет ВЛКСМ мужчина вышел из машины, подошел к автомобилю оппонента и сделал замечание водителю. В ответ злоумышленник нанес ему удар кулаком по лицу, которым сломал тюменцу нос и зуб», — рассказали в ведомстве. Агрессивного водителя задержали. Им оказался безработный молодой человек 1999 года рождения. Ему грозит до трех лет лишения свободы.