В Тюмени водителю сломали нос прямо на дороге

Житель Тюмени сделал замечание водителю, который создавал ему помехи на дороге, за что оппонент сломал ему нос и зуб. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
«Гражданин 1991 года рождения ехал на автомобиле по улице Холодильной. Один из водителей неоднократно создавал ему помехи в движении. На перекресте Холодильной и 50 лет ВЛКСМ мужчина вышел из машины, подошел к автомобилю оппонента и сделал замечание водителю. В ответ злоумышленник нанес ему удар кулаком по лицу, которым сломал тюменцу нос и зуб», — рассказали в ведомстве.
Агрессивного водителя задержали. Им оказался безработный молодой человек 1999 года рождения. Ему грозит до трех лет лишения свободы.
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