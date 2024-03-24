24 марта 2024

В Тюмени водителю сломали нос прямо на дороге

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель. Екатеринбург, водитель, шофер
Агрессивный водитель напал на мужчину, который сделал ему замечание (архивное фото) Фото:

Житель Тюмени сделал замечание водителю, который создавал ему помехи на дороге, за что оппонент сломал ему нос и зуб. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

«Гражданин 1991 года рождения ехал на автомобиле по улице Холодильной. Один из водителей неоднократно создавал ему помехи в движении. На перекресте Холодильной и 50 лет ВЛКСМ мужчина вышел из машины, подошел к автомобилю оппонента и сделал замечание водителю. В ответ злоумышленник нанес ему удар кулаком по лицу, которым сломал тюменцу нос и зуб», — рассказали в ведомстве.

Агрессивного водителя задержали. Им оказался безработный молодой человек 1999 года рождения. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

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Житель Тюмени сделал замечание водителю, который создавал ему помехи на дороге, за что оппонент сломал ему нос и зуб. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области. «Гражданин 1991 года рождения ехал на автомобиле по улице Холодильной. Один из водителей неоднократно создавал ему помехи в движении. На перекресте Холодильной и 50 лет ВЛКСМ мужчина вышел из машины, подошел к автомобилю оппонента и сделал замечание водителю. В ответ злоумышленник нанес ему удар кулаком по лицу, которым сломал тюменцу нос и зуб», — рассказали в ведомстве. Агрессивного водителя задержали. Им оказался безработный молодой человек 1999 года рождения. Ему грозит до трех лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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