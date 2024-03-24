24 марта 2024

В Тюмени стоимость десятка яиц опустилась до 92 рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Яйца. Тюмень, яйца, яица
В конце декабря минимальная стоимость десятка составляла 97 рублей Фото:

В одном из тюменских супермаркетов стоимость десятка яиц опустилась до 92 рублей, 97 копеек. Данные о цене представлены в онлайн-сервисах по доставке продуктов.

«Яйцо куриное „То, что надо“. С2, 10 штук. Стоимость: 92 рубля, 97 копеек», такая цена представлена на одном из онлайн-сервисов по доставке продуктов. Стоимость одного яйца — 9,2 рубля.

Ранее стоимость самого дешевого десятка куриных яиц в Тюмени составляла 97 рублей, 99 копеек. За такую цену продавали продукт аналогичной категории С2.

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В одном из тюменских супермаркетов стоимость десятка яиц опустилась до 92 рублей, 97 копеек. Данные о цене представлены в онлайн-сервисах по доставке продуктов. «Яйцо куриное „То, что надо“. С2, 10 штук. Стоимость: 92 рубля, 97 копеек», такая цена представлена на одном из онлайн-сервисов по доставке продуктов. Стоимость одного яйца — 9,2 рубля. Ранее стоимость самого дешевого десятка куриных яиц в Тюмени составляла 97 рублей, 99 копеек. За такую цену продавали продукт аналогичной категории С2.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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