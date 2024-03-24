В Тюмени стоимость десятка яиц опустилась до 92 рублей

В конце декабря минимальная стоимость десятка составляла 97 рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В одном из тюменских супермаркетов стоимость десятка яиц опустилась до 92 рублей, 97 копеек. Данные о цене представлены в онлайн-сервисах по доставке продуктов.

«Яйцо куриное „То, что надо“. С2, 10 штук. Стоимость: 92 рубля, 97 копеек», такая цена представлена на одном из онлайн-сервисов по доставке продуктов. Стоимость одного яйца — 9,2 рубля.

Ранее стоимость самого дешевого десятка куриных яиц в Тюмени составляла 97 рублей, 99 копеек. За такую цену продавали продукт аналогичной категории С2.