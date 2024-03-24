24 марта 2024

В ЯНАО продают готовую медицинскую лабораторию

© Служба новостей «URA.RU»
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Дополнительная лаборатория для выявления коронавирусной инфекции в Челябинске на базе Областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Челябинск, лаборатория, прием анализов, эпидемия, врач, коронавирус
Медлаборатория продается «под ключ» (архивное фото) Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) продают готовую бизнес-франшизу популярной медицинской лаборатории. Бизнес за два с половиной миллиона рублей укомплектован сотрудниками и всем необходимым, отмечается в объявлении на «Авито».

«Отделение открыто с 2023 года, договор аренды на три года, бессрочная лицензия. Активная база клиентов с ежемесячным приростом новых. В цену готового бизнеса входит бессрочная лицензия и ООО, договор аренды на аналогичных условиях, все оборудование и оснащение, клиентская база, договора с поставщиками», — говорится в объявлении сервиса «Авито».

Ранее URA.RU рассказывало о продаже в Новом Уренгое гаража с капитальной отделкой. Особенностью объявления стали прикрепленные фотографии внутреннего убранства помещения со звездами Голливуда.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) продают готовую бизнес-франшизу популярной медицинской лаборатории. Бизнес за два с половиной миллиона рублей укомплектован сотрудниками и всем необходимым, отмечается в объявлении на «Авито». «Отделение открыто с 2023 года, договор аренды на три года, бессрочная лицензия. Активная база клиентов с ежемесячным приростом новых. В цену готового бизнеса входит бессрочная лицензия и ООО, договор аренды на аналогичных условиях, все оборудование и оснащение, клиентская база, договора с поставщиками», — говорится в объявлении сервиса «Авито». Ранее URA.RU рассказывало о продаже в Новом Уренгое гаража с капитальной отделкой. Особенностью объявления стали прикрепленные фотографии внутреннего убранства помещения со звездами Голливуда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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