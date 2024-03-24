В ЯНАО продают готовую медицинскую лабораторию

Медлаборатория продается «под ключ» (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) продают готовую бизнес-франшизу популярной медицинской лаборатории. Бизнес за два с половиной миллиона рублей укомплектован сотрудниками и всем необходимым, отмечается в объявлении на «Авито».

«Отделение открыто с 2023 года, договор аренды на три года, бессрочная лицензия. Активная база клиентов с ежемесячным приростом новых. В цену готового бизнеса входит бессрочная лицензия и ООО, договор аренды на аналогичных условиях, все оборудование и оснащение, клиентская база, договора с поставщиками», — говорится в объявлении сервиса «Авито».

Ранее URA.RU рассказывало о продаже в Новом Уренгое гаража с капитальной отделкой. Особенностью объявления стали прикрепленные фотографии внутреннего убранства помещения со звездами Голливуда.