Тюменский инвестор, который судился с властями, построит дорогу в Кургане

25 марта 2024 в 19:33 Размер текста - 17 +

Компания построит дорогу в Заозерном районе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Тюменская компания «ТАДК», представители которой судились с курганскими властями из-за инвестпроекта асфальтобетонного завода, построит участок дороги в Заозерном районе Кургана. Данная информация размещена на портале госзакупок. «Информация о процедуре заключения контракта. Подрядчик: общество с ограниченной ответственностью „Тюменская автодорожная компания“», — указано на сайте. Представители компании были единственными участниками конкурса. Цена контракта составила 291,5 млн рублей. Компания займется строительством участка дороги по Первомайскому проспекту от ул. Витебского до ул. Фарафонова. В контракте указано, что подрядчику нужно завершить работы до 1 декабря. Ранее власти не могли найти подрядчика, который построит эту дорогу. В декабре стало известно, что Курганский арбитражный суд заново рассмотрит иск директора тюменской компании «ТАДК» Александра Бронских к фонду инвестиционного агентства Курганской области. Бизнесмен собирался построить в Кургане асфальтовый завод. Для этого ему без торгов по решению губернатора выделили землю, но через полтора года фонд отправил Бронских односторонний отказ. В строительство завода Бронских вложил более 200 млн рублей. В суде предприниматель доказал незаконность отказа, из-за чего дело решили пересмотреть. Компания также занимается строительством дороги на ул. Фарафонова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тюменская компания «ТАДК», представители которой судились с курганскими властями из-за инвестпроекта асфальтобетонного завода, построит участок дороги в Заозерном районе Кургана. Данная информация размещена на портале госзакупок. «Информация о процедуре заключения контракта. Подрядчик: общество с ограниченной ответственностью „Тюменская автодорожная компания“», — указано на сайте. Представители компании были единственными участниками конкурса. Цена контракта составила 291,5 млн рублей. Компания займется строительством участка дороги по Первомайскому проспекту от ул. Витебского до ул. Фарафонова. В контракте указано, что подрядчику нужно завершить работы до 1 декабря. Ранее власти не могли найти подрядчика, который построит эту дорогу. В декабре стало известно, что Курганский арбитражный суд заново рассмотрит иск директора тюменской компании «ТАДК» Александра Бронских к фонду инвестиционного агентства Курганской области. Бизнесмен собирался построить в Кургане асфальтовый завод. Для этого ему без торгов по решению губернатора выделили землю, но через полтора года фонд отправил Бронских односторонний отказ. В строительство завода Бронских вложил более 200 млн рублей. В суде предприниматель доказал незаконность отказа, из-за чего дело решили пересмотреть. Компания также занимается строительством дороги на ул. Фарафонова.