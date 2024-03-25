Тюменский инвестор, который судился с властями, построит дорогу в Кургане

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Стройки в Заозерном. Курган, щебень, дорога, 16 микрорайон, заозерный
Компания построит дорогу в Заозерном районе Фото:

Тюменская компания «ТАДК», представители которой судились с курганскими властями из-за инвестпроекта асфальтобетонного завода, построит участок дороги в Заозерном районе Кургана. Данная информация размещена на портале госзакупок.

«Информация о процедуре заключения контракта. Подрядчик: общество с ограниченной ответственностью „Тюменская автодорожная компания“», — указано на сайте. Представители компании были единственными участниками конкурса. Цена контракта составила 291,5 млн рублей.

Компания займется строительством участка дороги по Первомайскому проспекту от ул. Витебского до ул. Фарафонова. В контракте указано, что подрядчику нужно завершить работы до 1 декабря.

Ранее власти не могли найти подрядчика, который построит эту дорогу. В декабре стало известно, что Курганский арбитражный суд заново рассмотрит иск директора тюменской компании «ТАДК» Александра Бронских к фонду инвестиционного агентства Курганской области. Бизнесмен собирался построить в Кургане асфальтовый завод. Для этого ему без торгов по решению губернатора выделили землю, но через полтора года фонд отправил Бронских односторонний отказ. В строительство завода Бронских вложил более 200 млн рублей. В суде предприниматель доказал незаконность отказа, из-за чего дело решили пересмотреть. Компания также занимается строительством дороги на ул. Фарафонова.

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Тюменская компания «ТАДК», представители которой судились с курганскими властями из-за инвестпроекта асфальтобетонного завода, построит участок дороги в Заозерном районе Кургана. Данная информация размещена на портале госзакупок. «Информация о процедуре заключения контракта. Подрядчик: общество с ограниченной ответственностью „Тюменская автодорожная компания“», — указано на сайте. Представители компании были единственными участниками конкурса. Цена контракта составила 291,5 млн рублей. Компания займется строительством участка дороги по Первомайскому проспекту от ул. Витебского до ул. Фарафонова. В контракте указано, что подрядчику нужно завершить работы до 1 декабря. Ранее власти не могли найти подрядчика, который построит эту дорогу. В декабре стало известно, что Курганский арбитражный суд заново рассмотрит иск директора тюменской компании «ТАДК» Александра Бронских к фонду инвестиционного агентства Курганской области. Бизнесмен собирался построить в Кургане асфальтовый завод. Для этого ему без торгов по решению губернатора выделили землю, но через полтора года фонд отправил Бронских односторонний отказ. В строительство завода Бронских вложил более 200 млн рублей. В суде предприниматель доказал незаконность отказа, из-за чего дело решили пересмотреть. Компания также занимается строительством дороги на ул. Фарафонова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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