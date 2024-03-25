Аферисты под видом фирмы из Кургана увели миллионы у московских бизнесменов

26 марта 2024 в 09:22 Размер текста - 17 +

В суде разбирались с делом о фальшивой сделке с фирмой из Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Компания из подмосковного Красногорска не смогла отсудить у курганской фирмы более 2,3 млн рублей. Москвичи требовали вернуть деньги, которые якобы перечислили курганцам. Оказалось, что они заключили договор и перевели деньги по фальшивым документам. Данные содержатся в материалах судов арбитражной картотеки. Иск поступил к курганской компании «Мегахим», занимающейся оптовой торговлей удобрениями. «Из материалов дела, исследованного судами, установлено, что 03.12.2021 <…> денежные средства в размере 2 379 220,00 рублей были перечислены в пользу ООО „МЕГАХИМ“ <…> ответчик указал, что договор поставки N между истцом и ответчиком не подписывался, никакие сделки между ними не заключались», — сообщается в судебном решении. Московская компания требовала возмещения переведенных средств и выплаты 10% неустойки. Ответчик из Кургана предоставил доказательства, что в день заключения договора он находился у себя на работе, паспорт и подпись гендиректора ООО «Мегахим» были подделаны. Также курганцы никогда не открывали счет, на которые были перечислены деньги. «Прочие документы, представленные в банк в целях открытия расчетного счета и якобы являющиеся документами ООО „МегаХим“, также являются фальшивыми: устав общества, свидетельства о регистрации, решение о создании ООО „МегаХим“; поддельным является оттиск печати ООО», — говорится в материалах дела. При этом товаров, которые закупили москвичи, не было в ассортименте курганской компании. В иске о возмещении убытков москвичам суд отказал. Апелляционный суд и Арбитражный суд Московского округа оставил данное решение без изменения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Компания из подмосковного Красногорска не смогла отсудить у курганской фирмы более 2,3 млн рублей. Москвичи требовали вернуть деньги, которые якобы перечислили курганцам. Оказалось, что они заключили договор и перевели деньги по фальшивым документам. Данные содержатся в материалах судов арбитражной картотеки. Иск поступил к курганской компании «Мегахим», занимающейся оптовой торговлей удобрениями. «Из материалов дела, исследованного судами, установлено, что 03.12.2021 <…> денежные средства в размере 2 379 220,00 рублей были перечислены в пользу ООО „МЕГАХИМ“ <…> ответчик указал, что договор поставки N между истцом и ответчиком не подписывался, никакие сделки между ними не заключались», — сообщается в судебном решении. Московская компания требовала возмещения переведенных средств и выплаты 10% неустойки. Ответчик из Кургана предоставил доказательства, что в день заключения договора он находился у себя на работе, паспорт и подпись гендиректора ООО «Мегахим» были подделаны. Также курганцы никогда не открывали счет, на которые были перечислены деньги. «Прочие документы, представленные в банк в целях открытия расчетного счета и якобы являющиеся документами ООО „МегаХим“, также являются фальшивыми: устав общества, свидетельства о регистрации, решение о создании ООО „МегаХим“; поддельным является оттиск печати ООО», — говорится в материалах дела. При этом товаров, которые закупили москвичи, не было в ассортименте курганской компании. В иске о возмещении убытков москвичам суд отказал. Апелляционный суд и Арбитражный суд Московского округа оставил данное решение без изменения.