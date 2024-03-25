Сотрудники курганской полиции ждут большего взаимодействия с банковскими структурами, чтобы противостоять телефонным мошенникам. Пока помощи от банков в борьбе с аферистами недостаточно — пенсионеры теряют миллионы. Об этом на заседании облдумы сообщил начальник УМВД региона.
«Приходит бабушка. У нее единственный доход — это пенсия, а ей выдают миллионный кредит», — описал типичный случай генерал МВД Дмитрий Свинов. Сотрудники правопорядка настаивают, чтобы из банков звонили родным пенсионеров и доносили информацию о планируемом займе.
Силовик отметил, что банки неохотно идут навстречу предложению правоохранительных структур. Также он заметил, что количество пострадавших от действий мошенников снижается, когда сотрудники полиции дежурят у банкоматов и предупреждают транзакции.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Курганской области назвал телефонных мошенников упырями. Политик призвал жителей не идти на поводу у звонящих аферистов и советоваться со знакомыми и родственниками.
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