25 марта 2024

В Кургане генерал МВД Свинов раскритиковал банки за огромные кредиты пенсионерам. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция в УМВД. Курган, свинов дмитрий
В Кургане полиция критикует банки за выдачу кредитов пенсионерам Фото:

Сотрудники курганской полиции ждут большего взаимодействия с банковскими структурами, чтобы противостоять телефонным мошенникам. Пока помощи от банков в борьбе с аферистами недостаточно — пенсионеры теряют миллионы. Об этом на заседании облдумы сообщил начальник УМВД региона.

«Приходит бабушка. У нее единственный доход — это пенсия, а ей выдают миллионный кредит», — описал типичный случай генерал МВД Дмитрий Свинов. Сотрудники правопорядка настаивают, чтобы из банков звонили родным пенсионеров и доносили информацию о планируемом займе.

Силовик отметил, что банки неохотно идут навстречу предложению правоохранительных структур. Также он заметил, что количество пострадавших от действий мошенников снижается, когда сотрудники полиции дежурят у банкоматов и предупреждают транзакции.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Курганской области назвал телефонных мошенников упырями. Политик призвал жителей не идти на поводу у звонящих аферистов и советоваться со знакомыми и родственниками.

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Сотрудники курганской полиции ждут большего взаимодействия с банковскими структурами, чтобы противостоять телефонным мошенникам. Пока помощи от банков в борьбе с аферистами недостаточно — пенсионеры теряют миллионы. Об этом на заседании облдумы сообщил начальник УМВД региона. «Приходит бабушка. У нее единственный доход — это пенсия, а ей выдают миллионный кредит», — описал типичный случай генерал МВД Дмитрий Свинов. Сотрудники правопорядка настаивают, чтобы из банков звонили родным пенсионеров и доносили информацию о планируемом займе. Силовик отметил, что банки неохотно идут навстречу предложению правоохранительных структур. Также он заметил, что количество пострадавших от действий мошенников снижается, когда сотрудники полиции дежурят у банкоматов и предупреждают транзакции. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Курганской области назвал телефонных мошенников упырями. Политик призвал жителей не идти на поводу у звонящих аферистов и советоваться со знакомыми и родственниками.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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