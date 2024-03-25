Директор пермской школы обвинила полицию в бездействии при угрозе терактов

26 марта 2024 в 13:35 Размер текста - 17 +

Полицию обвинили в бездействии (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Полиция Перми перестала активно реагировать на сообщения об угрозах терактов, заявила депутат городской думы, директор школы №101 Екатерина Лялина. Свои претензии она адресовала начальнику УМВД по Перми Станиславу Кравченко, который выступал на пленарном заседании городского собрания, передает корреспондент URA.RU. «В последнее время участились случаи извещения образовательных учреждений о минировании, о расправе. Как директор школы я наблюдаю тенденцию, что органы внутренних дел с каждым разом все меньше реагируют на подобного рода выпады. Если год назад, полгода назад обязательно приезжали сотрудники полиции, осматривали образовательные учреждения, то в этом году после таких сообщений, которые широко в соцсетях распространялись с указаниями номеров школ, сотрудники полиции до нас не смогли дойти, не смогли проверить, и уж тем более не смогли дополнительную защиту обеспечить», — заявила Лялина. Депутат отметила, что понимает фейковость таких сообщений, но призвала полицию не терять бдительность. В ответ глава полиции Перми отметил, что безопасность детей в школах — ответственность руководителей учреждений. При этом полиция, по его словам, бдительности не теряет. «Когда идет веерная рассылка, когда речь идет о 40 школах, то мы выбираем наиболее уязвимые места и имеющиеся силы кинологов направляем на эти школы», — подчеркнул Кравченко. После сообщений об угрозах к школам также направляют наряды патрулей. Как ранее рассказывало URA.RU, серия анонимных угроз о готовящихся нападениях на пермские школы и торговые центры появилась в telegram-каналах 14 января. В школах были усилены меры безопасности. Все учреждения были проверены, говорил мэр Эдуард Соснин. Но детям разрешили не посещать уроки. Несколько школ пришлось эвакуировать. СМИ позже сообщали о задержании автора одного из telegram-каналов, который рассылал угрозы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полиция Перми перестала активно реагировать на сообщения об угрозах терактов, заявила депутат городской думы, директор школы №101 Екатерина Лялина. Свои претензии она адресовала начальнику УМВД по Перми Станиславу Кравченко, который выступал на пленарном заседании городского собрания, передает корреспондент URA.RU. «В последнее время участились случаи извещения образовательных учреждений о минировании, о расправе. Как директор школы я наблюдаю тенденцию, что органы внутренних дел с каждым разом все меньше реагируют на подобного рода выпады. Если год назад, полгода назад обязательно приезжали сотрудники полиции, осматривали образовательные учреждения, то в этом году после таких сообщений, которые широко в соцсетях распространялись с указаниями номеров школ, сотрудники полиции до нас не смогли дойти, не смогли проверить, и уж тем более не смогли дополнительную защиту обеспечить», — заявила Лялина. Депутат отметила, что понимает фейковость таких сообщений, но призвала полицию не терять бдительность. В ответ глава полиции Перми отметил, что безопасность детей в школах — ответственность руководителей учреждений. При этом полиция, по его словам, бдительности не теряет. «Когда идет веерная рассылка, когда речь идет о 40 школах, то мы выбираем наиболее уязвимые места и имеющиеся силы кинологов направляем на эти школы», — подчеркнул Кравченко. После сообщений об угрозах к школам также направляют наряды патрулей. Как ранее рассказывало URA.RU, серия анонимных угроз о готовящихся нападениях на пермские школы и торговые центры появилась в telegram-каналах 14 января. В школах были усилены меры безопасности. Все учреждения были проверены, говорил мэр Эдуард Соснин. Но детям разрешили не посещать уроки. Несколько школ пришлось эвакуировать. СМИ позже сообщали о задержании автора одного из telegram-каналов, который рассылал угрозы.