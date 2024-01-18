В Перми якобы задержали одного из создателей telegram-канала «Пермская игра», с которого шла рассылка угроз о готовящихся нападениях в школах и торговых центрах. Об этом сообщил telegram-канал «Пермское чтиво».
«В Перми задержали одного из создателей канала с рассылкой угроз о готовящихся нападениях в школах и ТЦ. Свою вину он признал», — сообщили в telegram-канале.
Корреспондент URA.RU направил запрос в УМВД России по Пермскому краю, чтобы уточнить информацию. После получения ответа новость будет дополнена.
Полиция организовала проверку после появления в соцсетях анонимных угроз о готовящемся нападении на ряд пермских школ и торговые центры. Сообщения появились в ряде telegram-каналов 14 января. В департаменте образования Пермского края разрешили родителям оставить учеников дома из-за угроз о нападении. Губернатор региона Дмитрий Махонин отметил, что все сообщения были проверены оперативными службами и не подтвердились.
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