Полиция задержала пермяка, рассылавшего угрозы о нападении в школах и ТЦ. Видео

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© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по избранию меры пресечения Курпишеву Ивану и Штингер Александру. Курган, арест, суд, наручники, заключение под стражу
Создателя канала задержала полиция Фото:

В Перми якобы задержали одного из создателей telegram-канала «Пермская игра», с которого шла рассылка угроз о готовящихся нападениях в школах и торговых центрах. Об этом сообщил telegram-канал «Пермское чтиво».

«В Перми задержали одного из создателей канала с рассылкой угроз о готовящихся нападениях в школах и ТЦ. Свою вину он признал», — сообщили в telegram-канале.

Корреспондент URA.RU направил запрос в УМВД России по Пермскому краю, чтобы уточнить информацию. После получения ответа новость будет дополнена.

Полиция организовала проверку после появления в соцсетях анонимных угроз о готовящемся нападении на ряд пермских школ и торговые центры. Сообщения появились в ряде telegram-каналов 14 января. В департаменте образования Пермского края разрешили родителям оставить учеников дома из-за угроз о нападении. Губернатор региона Дмитрий Махонин отметил, что все сообщения были проверены оперативными службами и не подтвердились.

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В Перми якобы задержали одного из создателей telegram-канала «Пермская игра», с которого шла рассылка угроз о готовящихся нападениях в школах и торговых центрах. Об этом сообщил telegram-канал «Пермское чтиво». «В Перми задержали одного из создателей канала с рассылкой угроз о готовящихся нападениях в школах и ТЦ. Свою вину он признал», — сообщили в telegram-канале. Корреспондент URA.RU направил запрос в УМВД России по Пермскому краю, чтобы уточнить информацию. После получения ответа новость будет дополнена. Полиция организовала проверку после появления в соцсетях анонимных угроз о готовящемся нападении на ряд пермских школ и торговые центры. Сообщения появились в ряде telegram-каналов 14 января. В департаменте образования Пермского края разрешили родителям оставить учеников дома из-за угроз о нападении. Губернатор региона Дмитрий Махонин отметил, что все сообщения были проверены оперативными службами и не подтвердились.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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