В Тюменской области рухнули цены на дешевое жилье

В Тюменской области цены на комнаты снизились на 10% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюменской области впервые с начала 2024 года аналитики зафиксировали снижение стоимости комнат на вторичном рынке. По данным сервиса Restate, падение цен составило порядка 10% только за две недели марта.

«В марте средняя стоимость комнат на вторичном рынке в Тюменской области составила 1,68 миллиона рублей. На конец февраля этот показатель был на уровне 1,85 миллиона рублей. Снижение цены — 10,1%», — следует из информации на сайте.

При этом в Тюмени стоимость комнат начала снижаться только в конце марта. До этого аналитики фиксировали медленный, но рост. По состоянию на 22 марта комнату в областном центре можно в среднем купить за 1,58 миллиона рублей. В крупном областном центре — Тобольске, аналогичный вид недвижимости упал в цене сильнее. За март падение составило почти 22%. На конец месяца комнату в Тобольске можно приобрести в среднем за 496 тысяч рублей.

Аналитики Restate в начале марта зафиксировали первое с начала года снижение цен на квартиры на вторичном рынке. Средняя стоимость квадратного метра жилья сократилась на 1,73%. При этом в Тобольске наблюдалась обратная тенденция. Там в зависимости от площади недвижимости рост составил от 1,89% до 2,92%.