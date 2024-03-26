В Тюменской области рухнули цены на дешевое жилье

В Тюменской области впервые с начала 2024 года аналитики зафиксировали снижение стоимости комнат на вторичном рынке. По данным сервиса Restate, падение цен составило порядка 10% только за две недели марта.
«В марте средняя стоимость комнат на вторичном рынке в Тюменской области составила 1,68 миллиона рублей. На конец февраля этот показатель был на уровне 1,85 миллиона рублей. Снижение цены — 10,1%», — следует из информации на сайте.
При этом в Тюмени стоимость комнат начала снижаться только в конце марта. До этого аналитики фиксировали медленный, но рост. По состоянию на 22 марта комнату в областном центре можно в среднем купить за 1,58 миллиона рублей. В крупном областном центре — Тобольске, аналогичный вид недвижимости упал в цене сильнее. За март падение составило почти 22%. На конец месяца комнату в Тобольске можно приобрести в среднем за 496 тысяч рублей.
Аналитики Restate в начале марта зафиксировали первое с начала года снижение цен на квартиры на вторичном рынке. Средняя стоимость квадратного метра жилья сократилась на 1,73%. При этом в Тобольске наблюдалась обратная тенденция. Там в зависимости от площади недвижимости рост составил от 1,89% до 2,92%.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.