27 марта 2024

Курганских питомцев бесплатно вакцинируют от бешенства

© Служба новостей «URA.RU»
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Вакцина от Covid-19. Курган, вакцина, прививка от гриппа, вакцинация, вакцина от коронавируса, прививка от ковид
Курганские ветеринары бесплатно ставят животным прививки от бешенства Фото:

В Кургане и Шадринске животным бесплатно поставят прививки от бешенства. Об этом сообщается официальном telegram-канале городской администрации. О бесплатной вакцинации журналисту также сообщили в Курганском центре ветеринарии

«С 1 апреля шадринская станция по борьбе с болезнями животных проводит месячник по бесплатной вакцинации от бешенства. Это связано с ухудшением эпидситуации в регионе», — указано в посте канала «Шадринск. Официально». Отмечается, что хозяев с животными ждут на станции по адресу: улица Михайловская, 169 каждую среду с 8:00 до 16:00.

Журналист URA.RU также поговорила с представителем центра ветеринарии на Войкова, 23А. Корреспонденту сообщили, что там также есть бесплатная вакцинация по вторникам. Заплатить нужно только за шприц — 10 рублей.

Ранее URA.RU писало, что в трех районах Курганской области вводили карантин по бешенству. Под ограничение попали два села в Целинном и Шумихинском округах и деревня в Белозерском округе.

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В Кургане и Шадринске животным бесплатно поставят прививки от бешенства. Об этом сообщается официальном telegram-канале городской администрации. О бесплатной вакцинации журналисту также сообщили в Курганском центре ветеринарии «С 1 апреля шадринская станция по борьбе с болезнями животных проводит месячник по бесплатной вакцинации от бешенства. Это связано с ухудшением эпидситуации в регионе», — указано в посте канала «Шадринск. Официально». Отмечается, что хозяев с животными ждут на станции по адресу: улица Михайловская, 169 каждую среду с 8:00 до 16:00. Журналист URA.RU также поговорила с представителем центра ветеринарии на Войкова, 23А. Корреспонденту сообщили, что там также есть бесплатная вакцинация по вторникам. Заплатить нужно только за шприц — 10 рублей. Ранее URA.RU писало, что в трех районах Курганской области вводили карантин по бешенству. Под ограничение попали два села в Целинном и Шумихинском округах и деревня в Белозерском округе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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