Курганских питомцев бесплатно вакцинируют от бешенства

28 марта 2024 в 14:39 Размер текста - 17 +

Курганские ветеринары бесплатно ставят животным прививки от бешенства Фото: Екатерина Сычкова В Кургане и Шадринске животным бесплатно поставят прививки от бешенства. Об этом сообщается официальном telegram-канале городской администрации. О бесплатной вакцинации журналисту также сообщили в Курганском центре ветеринарии «С 1 апреля шадринская станция по борьбе с болезнями животных проводит месячник по бесплатной вакцинации от бешенства. Это связано с ухудшением эпидситуации в регионе», — указано в посте канала «Шадринск. Официально». Отмечается, что хозяев с животными ждут на станции по адресу: улица Михайловская, 169 каждую среду с 8:00 до 16:00. Журналист URA.RU также поговорила с представителем центра ветеринарии на Войкова, 23А. Корреспонденту сообщили, что там также есть бесплатная вакцинация по вторникам. Заплатить нужно только за шприц — 10 рублей. Ранее URA.RU писало, что в трех районах Курганской области вводили карантин по бешенству. Под ограничение попали два села в Целинном и Шумихинском округах и деревня в Белозерском округе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане и Шадринске животным бесплатно поставят прививки от бешенства. Об этом сообщается официальном telegram-канале городской администрации. О бесплатной вакцинации журналисту также сообщили в Курганском центре ветеринарии «С 1 апреля шадринская станция по борьбе с болезнями животных проводит месячник по бесплатной вакцинации от бешенства. Это связано с ухудшением эпидситуации в регионе», — указано в посте канала «Шадринск. Официально». Отмечается, что хозяев с животными ждут на станции по адресу: улица Михайловская, 169 каждую среду с 8:00 до 16:00. Журналист URA.RU также поговорила с представителем центра ветеринарии на Войкова, 23А. Корреспонденту сообщили, что там также есть бесплатная вакцинация по вторникам. Заплатить нужно только за шприц — 10 рублей. Ранее URA.RU писало, что в трех районах Курганской области вводили карантин по бешенству. Под ограничение попали два села в Целинном и Шумихинском округах и деревня в Белозерском округе.