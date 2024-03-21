21 марта 2024

В трех районах Курганской области введен карантин из-за бешенства

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Машины скорой помощи в красной зоне городской больницы №2. Курган , карантин, covid19, пандемия коронавируса, красная зона, внимание зона карантина
Зона карантина действует в радиусе 500 метров от эпизоотического очага Фото:

В трех районах Курганской области ввели карантин по бешенству. Под ограничение попали два села и деревня. Соответствующее постановление правительства региона опубликовано на портале правовой информации.

«Постановление <…> об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству. Объявить территории неблагополучными пунктами», — написано в документе. Речь идет о деревне Мендерское (Белозерский район), селах Карачельское (Шумихинский района) и Целинное (Целинный района).

На обозначенных территориях не разрешается лечить восприимчивых к болезни животных. Их ввоз, вывоз и отлов строго запрещен. Исключения составляют вакцинированные особи. Также вводится запрет на посещение населенных пунктов посторонними и проведение массовых мероприятий.

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В трех районах Курганской области ввели карантин по бешенству. Под ограничение попали два села и деревня. Соответствующее постановление правительства региона опубликовано на портале правовой информации. «Постановление <…> об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству. Объявить территории неблагополучными пунктами», — написано в документе. Речь идет о деревне Мендерское (Белозерский район), селах Карачельское (Шумихинский района) и Целинное (Целинный района). На обозначенных территориях не разрешается лечить восприимчивых к болезни животных. Их ввоз, вывоз и отлов строго запрещен. Исключения составляют вакцинированные особи. Также вводится запрет на посещение населенных пунктов посторонними и проведение массовых мероприятий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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