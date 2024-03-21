В трех районах Курганской области введен карантин из-за бешенства

В трех районах Курганской области ввели карантин по бешенству. Под ограничение попали два села и деревня. Соответствующее постановление правительства региона опубликовано на портале правовой информации.
«Постановление <…> об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству. Объявить территории неблагополучными пунктами», — написано в документе. Речь идет о деревне Мендерское (Белозерский район), селах Карачельское (Шумихинский района) и Целинное (Целинный района).
На обозначенных территориях не разрешается лечить восприимчивых к болезни животных. Их ввоз, вывоз и отлов строго запрещен. Исключения составляют вакцинированные особи. Также вводится запрет на посещение населенных пунктов посторонними и проведение массовых мероприятий.
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