Мэрии Кургана придется переплатить за квартиры из скандального общежития

Курганцы из аварийного дома судятся с мэрией Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрации Кургана проигрывает суды собственникам квартир из аварийного общежития по проспекту Машиностроителей, 19. Чиновникам придется выплатить курганцам суммы, в два-три раза превышающие планировавшиеся расходы. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, побывавший на суде по делу о халатности при расселении данного дома в отношении экс-замглавы Кургана Андрея Жижина.

«Подал иск к администрации. Суд мой иск удовлетворил, мэрию обязали выплатить мне 2,8 млн рублей. При этом ранее в администрации мою квартиру оценивали в 1,3 млн», — сообщил суду один из потерпевших по делу. Мужчина рассказал, что его квартиру не выкупали сотрудники администрации, поэтому он пошел в суд. Городским чиновникам придется заплатить бывшему жильцу аварийного дома на 1,5 млн больше.

Еще одна бывшая жительница дома по Машиностроителей, 19 заявила, что ей присудили выплату в размере 1 млн рублей. При этом в 2020 году ее жилье представители администрации оценили в сумму, немногим более 350 тысяч. Оба потерпевших заявили, что в судах с администрацией прибегали к услугам адвокатов.

Редакция обратилась в администрацию, чтобы узнать причину сложившейся ситуации. На момент публикации ответ не был получен.

Горожане выступали в суде по делу Жижина в качестве потерпевших. Экс-замглавы города обвиняют в преступной халатности при расселении аварийных домов по проспекту Машиностроителей, 19 и ул. Гагарина, 11. Прокуратура требует от Жижина возмещения ущерба на сумму более 15 млн рублей. Сам бывший чиновник своей вины не признает.

Ранее URA.RU сообщало, что мэрия отказалась выплачивать компенсации за квартиры жильцам аварийного дома, хотя сама назначала за них цену. Оценка квартир происходила в 2020—2021 годах. Большинство людей были согласны получить 500-700 тысяч рублей, но администрация не стала выплачивать деньги.