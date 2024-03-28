28 марта 2024

В Ишиме проверят готовность силовиков к терактам

Тюменские силовые структуры проведут в Ишиме антитеррористические учения
© Служба новостей «URA.RU»
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Захват заложников в Сбербанке. Тюмень, силовики, ограждение, лента заграждения
В учениях будут задействованы все силовые структуры Тюменской области Фото:

Силовики Тюменской области проведут антитеррористические учения в Ишиме. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России по Тюменской области.

«29 марта в Ишиме пройдут антитеррористические учения. Отработка пресечения условного теракта пройдет в районе улиц Ленинградской, Советской и Гагарина», — говорится в сообщении.

Поясняется, что в учениях примут участие сотрудникив управлений ФСБ России, ФСО России, МВД России, Росгвардии, МЧС России, органов власти Тюменской области и других ведомств. Целью учений называется проверка уровня взаимодействий между всеми причастными структурами.

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Силовики Тюменской области проведут антитеррористические учения в Ишиме. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России по Тюменской области. «29 марта в Ишиме пройдут антитеррористические учения. Отработка пресечения условного теракта пройдет в районе улиц Ленинградской, Советской и Гагарина», — говорится в сообщении. Поясняется, что в учениях примут участие сотрудникив управлений ФСБ России, ФСО России, МВД России, Росгвардии, МЧС России, органов власти Тюменской области и других ведомств. Целью учений называется проверка уровня взаимодействий между всеми причастными структурами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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