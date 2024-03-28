В Ишиме проверят готовность силовиков к терактам

Силовики Тюменской области проведут антитеррористические учения в Ишиме. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России по Тюменской области.
«29 марта в Ишиме пройдут антитеррористические учения. Отработка пресечения условного теракта пройдет в районе улиц Ленинградской, Советской и Гагарина», — говорится в сообщении.
Поясняется, что в учениях примут участие сотрудникив управлений ФСБ России, ФСО России, МВД России, Росгвардии, МЧС России, органов власти Тюменской области и других ведомств. Целью учений называется проверка уровня взаимодействий между всеми причастными структурами.
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Силовики Тюменской области проведут антитеррористические учения в Ишиме. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России по Тюменской области. «29 марта в Ишиме пройдут антитеррористические учения. Отработка пресечения условного теракта пройдет в районе улиц Ленинградской, Советской и Гагарина», — говорится в сообщении. Поясняется, что в учениях примут участие сотрудникив управлений ФСБ России, ФСО России, МВД России, Росгвардии, МЧС России, органов власти Тюменской области и других ведомств. Целью учений называется проверка уровня взаимодействий между всеми причастными структурами.