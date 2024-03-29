Генштаб РФ озвучил важные детали весеннего призыва

Генштаб РФ: призывники не появятся в пунктах дислокации новых регионов и на СВО

29 марта 2024 в 14:10 Размер текста - 17 +

Весенний призыв начнется 1 апреля везде, кроме районов Крайнего Севера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В 2024 году весенний призыв начнется в начале апреля. Как отметили в Генштабе РФ, с 16 апреля начнет работать «прямая телефонная линия» Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба, где будут даны разъяснения по всем интересующим вопросам, связанным с призывом. URA.RU рассказывает о всех известных деталях военного призыва в этом году. Начало призыва и сроки службы Новость по теме Весенний призыв-2024: как будут вручать повестки по новым правилам. Инфографика Весенний призыв будет проходить с 1 апреля во всех субъектах РФ. Исключениями станут отдельные районы Крайнего Севера и ряд местностей, приравненных к районам Крайнего Севера. Там призыв на службу пройдет с 1 ноября по 31 декабря из-за климатических особенностей территории. Срок службы составит 12 месяцев. Отправка со сборных пунктов запланирована на 15 апреля. Информацию об этом выложили в telegram-канале Минобороны РФ. «Все военнослужащие, выслужившие установленные сроки военной службы по призыву будут своевременно уволены и направлены к местам проживания», — говорится в сообщении Генштаба РФ. Дислокация в новых регионах В пункты дислокации подразделений ВС РФ в новых регионах (ДНР и ЛНР, Херсонская и Запорожская области) военнослужащие направляться не будут. Призывники не будут участвовать в выполнении задач специальной военной операции. Прямая телефонная линия «Прямая телефонная линия», на которую можно будет обратиться по вопросам, связанным с весенним призывом, заработает 16 апреля. Работа линии спланирована с 10 до 12 часов (по мск) по вторникам и четвергам. Итоги осеннего призыва В ходе осеннего призыва на службу было призвано 130 тысяч человек. Наиболее организованно мероприятия призыва прошли в республиках Бурятия и Северная Осетия. Отмечается, что для отправки призывников в воинские части было задействовано около 200 рейсов гражданской авиации, 10 воинских эшелонов и 14 рейсов самолетов авиации ВС РФ. «Всего же за осеннюю призывную кампанию воздушными судами гражданской и военной авиации, воинскими эшелонами и пассажирскими поездами было перевезено более 120 тысяч призывников», — говорится в сообщении Генштаба РФ, опубликованного в telegram-канале Минобороны РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В 2024 году весенний призыв начнется в начале апреля. Как отметили в Генштабе РФ, с 16 апреля начнет работать «прямая телефонная линия» Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба, где будут даны разъяснения по всем интересующим вопросам, связанным с призывом. URA.RU рассказывает о всех известных деталях военного призыва в этом году. Весенний призыв будет проходить с 1 апреля во всех субъектах РФ. Исключениями станут отдельные районы Крайнего Севера и ряд местностей, приравненных к районам Крайнего Севера. Там призыв на службу пройдет с 1 ноября по 31 декабря из-за климатических особенностей территории. Срок службы составит 12 месяцев. Отправка со сборных пунктов запланирована на 15 апреля. Информацию об этом выложили в telegram-канале Минобороны РФ. «Все военнослужащие, выслужившие установленные сроки военной службы по призыву будут своевременно уволены и направлены к местам проживания», — говорится в сообщении Генштаба РФ. В пункты дислокации подразделений ВС РФ в новых регионах (ДНР и ЛНР, Херсонская и Запорожская области) военнослужащие направляться не будут. Призывники не будут участвовать в выполнении задач специальной военной операции. «Прямая телефонная линия», на которую можно будет обратиться по вопросам, связанным с весенним призывом, заработает 16 апреля. Работа линии спланирована с 10 до 12 часов (по мск) по вторникам и четвергам. В ходе осеннего призыва на службу было призвано 130 тысяч человек. Наиболее организованно мероприятия призыва прошли в республиках Бурятия и Северная Осетия. Отмечается, что для отправки призывников в воинские части было задействовано около 200 рейсов гражданской авиации, 10 воинских эшелонов и 14 рейсов самолетов авиации ВС РФ. «Всего же за осеннюю призывную кампанию воздушными судами гражданской и военной авиации, воинскими эшелонами и пассажирскими поездами было перевезено более 120 тысяч призывников», — говорится в сообщении Генштаба РФ, опубликованного в telegram-канале Минобороны РФ.