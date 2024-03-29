Курганский шансонье передумал переносить премьеру после трагедии в «Крокусе»

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Обстановка у Крокус Сити Холла. 27 марта 2024. Москва, крокус сити холл, теракт в крокус сити холле
Новая песня Григорьева называется «Рикошеты» (архивное фото) Фото:

Курганский исполнитель и автор песен Евгений Григорьев (Жека) объявил о премьере новой песни, рассказав, что планировал ее перенести из-за событий, связанных с трагедией в «Крокус Сити Холл». Слова песни, по мнению автора, подходят к общему настроению после теракта. Об этом он объявил в своем telegram-канале подписчикам

«Друзья, у меня сегодня премьера! В связи с последними трагическими событиями в стране, хотел ее перенести, но, переслушав песню, понял, что опять уловил из вселенной слова, созвучные с моментом сегодняшнего дня», — указано в telegram-канале «Евгений Григорьев — Жека».

Новая песня исполнителя называется «Рикошеты», как уточнил в публикации в телеграм-канале сам Евгений Григорьев. В ней есть слова: «Погибая, успею одно, прошептать — Я тебя люблю!», которые, по мнению Григорьева, созвучны с трагедией в «Крокусе».

Ранее URA.RU писало, что курганский исполнитель и автор песен в стиле шансон пригласил пермяков на съемки клипа. Для желающих планировался конкурсный отбор.

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Курганский исполнитель и автор песен Евгений Григорьев (Жека) объявил о премьере новой песни, рассказав, что планировал ее перенести из-за событий, связанных с трагедией в «Крокус Сити Холл». Слова песни, по мнению автора, подходят к общему настроению после теракта. Об этом он объявил в своем telegram-канале подписчикам «Друзья, у меня сегодня премьера! В связи с последними трагическими событиями в стране, хотел ее перенести, но, переслушав песню, понял, что опять уловил из вселенной слова, созвучные с моментом сегодняшнего дня», — указано в telegram-канале «Евгений Григорьев — Жека». Новая песня исполнителя называется «Рикошеты», как уточнил в публикации в телеграм-канале сам Евгений Григорьев. В ней есть слова: «Погибая, успею одно, прошептать — Я тебя люблю!», которые, по мнению Григорьева, созвучны с трагедией в «Крокусе». Ранее URA.RU писало, что курганский исполнитель и автор песен в стиле шансон пригласил пермяков на съемки клипа. Для желающих планировался конкурсный отбор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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