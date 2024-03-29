Курганский шансонье передумал переносить премьеру после трагедии в «Крокусе»

Новая песня Григорьева называется «Рикошеты» (архивное фото) Фото: Роман Наумов © URA.RU

Курганский исполнитель и автор песен Евгений Григорьев (Жека) объявил о премьере новой песни, рассказав, что планировал ее перенести из-за событий, связанных с трагедией в «Крокус Сити Холл». Слова песни, по мнению автора, подходят к общему настроению после теракта. Об этом он объявил в своем telegram-канале подписчикам

«Друзья, у меня сегодня премьера! В связи с последними трагическими событиями в стране, хотел ее перенести, но, переслушав песню, понял, что опять уловил из вселенной слова, созвучные с моментом сегодняшнего дня», — указано в telegram-канале «Евгений Григорьев — Жека».

Новая песня исполнителя называется «Рикошеты», как уточнил в публикации в телеграм-канале сам Евгений Григорьев. В ней есть слова: «Погибая, успею одно, прошептать — Я тебя люблю!», которые, по мнению Григорьева, созвучны с трагедией в «Крокусе».

Ранее URA.RU писало, что курганский исполнитель и автор песен в стиле шансон пригласил пермяков на съемки клипа. Для желающих планировался конкурсный отбор.