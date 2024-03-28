В Тюмени взлетели цены на перепелиные яйца

В Тюмени в цене выросли перепелиные яйца. Об этом URA.RU рассказали читатели, обратившиеся в агентство. По их словам, рост составил примерно 30%.
«Заметили, что перепелиные яйца начали расти в цене вместе с куриными. Если раньше упаковка из десяти перепелиных яиц стоила в среднем 50 рублей, то сейчас в некоторых магазинах цена доходит до 70-80 рублей», — сообщили горожане.
Директор тюменского магазина «Пятерочка» в беседе с URA.RU рассказала о том, что спрос на перепелиные яйца вырос после роста цен на куриные и их временное исчезновение с прилавков. «Когда временно были перебои с поставками куриных яиц, горожане начали брать коробками перепелиные. Соответственно, чтобы урегулировать спрос, начали повышать цены и на них. Ждать, что стоимость вернется к прошлым 50 рублям — не стоит», — сообщила собеседница агентства.
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В Тюмени в цене выросли перепелиные яйца. Об этом URA.RU рассказали читатели, обратившиеся в агентство. По их словам, рост составил примерно 30%. «Заметили, что перепелиные яйца начали расти в цене вместе с куриными. Если раньше упаковка из десяти перепелиных яиц стоила в среднем 50 рублей, то сейчас в некоторых магазинах цена доходит до 70-80 рублей», — сообщили горожане. Директор тюменского магазина «Пятерочка» в беседе с URA.RU рассказала о том, что спрос на перепелиные яйца вырос после роста цен на куриные и их временное исчезновение с прилавков. «Когда временно были перебои с поставками куриных яиц, горожане начали брать коробками перепелиные. Соответственно, чтобы урегулировать спрос, начали повышать цены и на них. Ждать, что стоимость вернется к прошлым 50 рублям — не стоит», — сообщила собеседница агентства.