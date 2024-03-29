Певица Савичева споет с участниками проекта «Новая Фабрика звезд»

В перезапуске «Фабрики звезд» стала Юлия Савичева Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Певица Юлия Савичева из Кургана споет с участниками перезапуска проекта «Фабрика звезд». В фабрикантами споют и бывшие участники реалити-шоу. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе телеканала ТНТ, на котором выходит «Новая Фабрика звезд».

«В воскресенье на ТНТ выйдет очередной отчетный концерт «Новой Фабрики звезд». На сцену вместе с «новичками» выйдут Юлия Савичева, Юрий Титов, Доминик Джокер, Елена Терлеева, Юлия Паршута, Виктория Дайнеко, Наталья Подольская и другие артисты, которые начали свой звездный путь в шоу-бизнесе именно с «Фабрики звезд», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Сообщается, что певец Стас Пьеха споет с Александром Кругом песню «Одна звезда». После этого исполнитель станет членом жюри на шоу, где сможет выбрать лучших участников недели. Журналисту пояснили, что на прошедшей неделе номинантами стали Габриэль Александров, Софья Полозова и Анастасия Ким.

Ранее URA.RU писало, что певица из Кургана Юлия Савичева и финалистка проекта «Фабрика звезд 2» высказалась по поводу перезапуска шоу. Артистка сказала, что для бешеной популярности мало одного Интернета и социальных сетей.

Юлия Савичева спела с участником «Новой Фабрики звезд» Фото: пресс-служба телеканала ТНТ