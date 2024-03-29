Курганская область заняла первое место в России по темпам роста АПК

30 марта 2024 в 20:31 Размер текста - 17 +

Власти планируют ввести около 200 тысяч гектаров в ближайшие годы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганская область заняла первое место в России по темпам роста агро-промышленного комплекса. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков. В ближайшие годы планируется ввод около 200 тысяч гектаров. «В части развития АПК Курганская область заняла первое место в стране по темпам роста. С 2019 года ввели более 300 тысяч га, в ближайшие годы планируем ввести еще около 200 тысяч. Строятся новые и возвращаются старые объекты. Отсюда и рост от 150 до 300% по ряду важнейших сфер АПК — от производства овощей до мясного животноводства и птицеводства», — написал Шумков в своем telegram-канале. По словам губернатора, в регионе начинает «отрастать» и отрасль молочного производства — одна из самых тяжелых по окупаемости и вложениям. Шумков подчеркнул, что в 2024 году продолжится субсидирование приобретения животных как гражданами, так и юридическими лицами, а также садоводческого направления. Ранее сообщалось, что за 2023 год из Курганской области было экспортировано сельхозтоваров на 62 миллиона долларов. Чиновники отметили, что показатель вырос почти в два раза, что говорит о востребованности региональной продукции на международном рынке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганская область заняла первое место в России по темпам роста агро-промышленного комплекса. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков. В ближайшие годы планируется ввод около 200 тысяч гектаров. «В части развития АПК Курганская область заняла первое место в стране по темпам роста. С 2019 года ввели более 300 тысяч га, в ближайшие годы планируем ввести еще около 200 тысяч. Строятся новые и возвращаются старые объекты. Отсюда и рост от 150 до 300% по ряду важнейших сфер АПК — от производства овощей до мясного животноводства и птицеводства», — написал Шумков в своем telegram-канале. По словам губернатора, в регионе начинает «отрастать» и отрасль молочного производства — одна из самых тяжелых по окупаемости и вложениям. Шумков подчеркнул, что в 2024 году продолжится субсидирование приобретения животных как гражданами, так и юридическими лицами, а также садоводческого направления. Ранее сообщалось, что за 2023 год из Курганской области было экспортировано сельхозтоваров на 62 миллиона долларов. Чиновники отметили, что показатель вырос почти в два раза, что говорит о востребованности региональной продукции на международном рынке.