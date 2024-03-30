30 марта 2024

Кардиореабилитация в Тюмени вошла в список лучших услуг России

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Открытие второго корпуса клиники УГМК-Здоровье. Екатеринбург, реабилитация, ходьба, лечебная физкультура, угмк здоровье, угмк-здоровье
Кардиореабилитация в Тюмени вошла ТОП-100 лучших услуг в России Фото:

Одной из лучших услуг в России стала медицинская кардиореабилитация, которая проводится в тюменском многопрофильном консультативно-диагностическом центре (МКДЦ). Об этом сообщила заведующая отделением Эльвира Третьякова.

«В марте 2024 года вышел официальный каталог „100 лучших товаров России“, где в категорию „услуги для населения“, раздел „медицинские услуги, санаторно-оздоровительные, социальные медицинские услуги“, вошла медицинская кардиореабилитация ГАУЗ ТО „МКДЦ“», — рассказала Третьякова. Ее слова передал областной департамент здравоохранения.

Кардиореабилитация состоит из лечебной физкультуры, аппаратной физиотерапии, массажа и лекарственной терапии. В основном она ориентирована на людей с болезнями сердца или перенесшими на нем операции.

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Одной из лучших услуг в России стала медицинская кардиореабилитация, которая проводится в тюменском многопрофильном консультативно-диагностическом центре (МКДЦ). Об этом сообщила заведующая отделением Эльвира Третьякова. «В марте 2024 года вышел официальный каталог „100 лучших товаров России“, где в категорию „услуги для населения“, раздел „медицинские услуги, санаторно-оздоровительные, социальные медицинские услуги“, вошла медицинская кардиореабилитация ГАУЗ ТО „МКДЦ“», — рассказала Третьякова. Ее слова передал областной департамент здравоохранения. Кардиореабилитация состоит из лечебной физкультуры, аппаратной физиотерапии, массажа и лекарственной терапии. В основном она ориентирована на людей с болезнями сердца или перенесшими на нем операции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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