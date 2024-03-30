Кардиореабилитация в Тюмени вошла в список лучших услуг России

31 марта 2024 в 19:25 Размер текста - 17 +

Кардиореабилитация в Тюмени вошла ТОП-100 лучших услуг в России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Одной из лучших услуг в России стала медицинская кардиореабилитация, которая проводится в тюменском многопрофильном консультативно-диагностическом центре (МКДЦ). Об этом сообщила заведующая отделением Эльвира Третьякова. «В марте 2024 года вышел официальный каталог „100 лучших товаров России“, где в категорию „услуги для населения“, раздел „медицинские услуги, санаторно-оздоровительные, социальные медицинские услуги“, вошла медицинская кардиореабилитация ГАУЗ ТО „МКДЦ“», — рассказала Третьякова. Ее слова передал областной департамент здравоохранения. Кардиореабилитация состоит из лечебной физкультуры, аппаратной физиотерапии, массажа и лекарственной терапии. В основном она ориентирована на людей с болезнями сердца или перенесшими на нем операции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Одной из лучших услуг в России стала медицинская кардиореабилитация, которая проводится в тюменском многопрофильном консультативно-диагностическом центре (МКДЦ). Об этом сообщила заведующая отделением Эльвира Третьякова. «В марте 2024 года вышел официальный каталог „100 лучших товаров России“, где в категорию „услуги для населения“, раздел „медицинские услуги, санаторно-оздоровительные, социальные медицинские услуги“, вошла медицинская кардиореабилитация ГАУЗ ТО „МКДЦ“», — рассказала Третьякова. Ее слова передал областной департамент здравоохранения. Кардиореабилитация состоит из лечебной физкультуры, аппаратной физиотерапии, массажа и лекарственной терапии. В основном она ориентирована на людей с болезнями сердца или перенесшими на нем операции.