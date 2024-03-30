Кардиореабилитация в Тюмени вошла в список лучших услуг России

Одной из лучших услуг в России стала медицинская кардиореабилитация, которая проводится в тюменском многопрофильном консультативно-диагностическом центре (МКДЦ). Об этом сообщила заведующая отделением Эльвира Третьякова.
«В марте 2024 года вышел официальный каталог „100 лучших товаров России“, где в категорию „услуги для населения“, раздел „медицинские услуги, санаторно-оздоровительные, социальные медицинские услуги“, вошла медицинская кардиореабилитация ГАУЗ ТО „МКДЦ“», — рассказала Третьякова. Ее слова передал областной департамент здравоохранения.
Кардиореабилитация состоит из лечебной физкультуры, аппаратной физиотерапии, массажа и лекарственной терапии. В основном она ориентирована на людей с болезнями сердца или перенесшими на нем операции.
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Одной из лучших услуг в России стала медицинская кардиореабилитация, которая проводится в тюменском многопрофильном консультативно-диагностическом центре (МКДЦ). Об этом сообщила заведующая отделением Эльвира Третьякова. «В марте 2024 года вышел официальный каталог „100 лучших товаров России“, где в категорию „услуги для населения“, раздел „медицинские услуги, санаторно-оздоровительные, социальные медицинские услуги“, вошла медицинская кардиореабилитация ГАУЗ ТО „МКДЦ“», — рассказала Третьякова. Ее слова передал областной департамент здравоохранения. Кардиореабилитация состоит из лечебной физкультуры, аппаратной физиотерапии, массажа и лекарственной терапии. В основном она ориентирована на людей с болезнями сердца или перенесшими на нем операции.