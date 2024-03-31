31 марта 2024
30 марта 2024

В ЯНАО продают готовый бизнес по продаже хоккейной амуниции

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин хоккейной амуниции работает с 2017 года (архивное фото) Фото:

В Салехарде продается магазин хоккейной экипировки, работающий с 2017 года. Объявление о продаже размещено на платформе объявлений «Авито».

«Продается готовый бизнес, успешно работающий с 2017 года, единственный в Салехарде и близлежащих городах и районах», — говорится в объявлении. В стоимость входит помещение в собственности, оборудование, клиентская база и большой остаток товара.

Собственник магазина подчеркнул, что магазин прибыльный и имеет наработанные связи с производителями хоккейной экипировки, а также оптовыми поставщиками. Причиной продажи стал переезд владельца.

Ранее URA.RU сообщало о продаже готовой медицинской лаборатории в Новом Уренгое. За готовый бизнес, укомплектованный сотрудниками, хотят получить более двух миллионов рублей.

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В Салехарде продается магазин хоккейной экипировки, работающий с 2017 года. Объявление о продаже размещено на платформе объявлений «Авито». «Продается готовый бизнес, успешно работающий с 2017 года, единственный в Салехарде и близлежащих городах и районах», — говорится в объявлении. В стоимость входит помещение в собственности, оборудование, клиентская база и большой остаток товара. Собственник магазина подчеркнул, что магазин прибыльный и имеет наработанные связи с производителями хоккейной экипировки, а также оптовыми поставщиками. Причиной продажи стал переезд владельца. Ранее URA.RU сообщало о продаже готовой медицинской лаборатории в Новом Уренгое. За готовый бизнес, укомплектованный сотрудниками, хотят получить более двух миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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