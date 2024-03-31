В ЯНАО продают готовый бизнес по продаже хоккейной амуниции

01 апреля 2024 в 12:56 Размер текста - 17 +

Магазин хоккейной амуниции работает с 2017 года (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Салехарде продается магазин хоккейной экипировки, работающий с 2017 года. Объявление о продаже размещено на платформе объявлений «Авито». «Продается готовый бизнес, успешно работающий с 2017 года, единственный в Салехарде и близлежащих городах и районах», — говорится в объявлении. В стоимость входит помещение в собственности, оборудование, клиентская база и большой остаток товара. Собственник магазина подчеркнул, что магазин прибыльный и имеет наработанные связи с производителями хоккейной экипировки, а также оптовыми поставщиками. Причиной продажи стал переезд владельца. Ранее URA.RU сообщало о продаже готовой медицинской лаборатории в Новом Уренгое. За готовый бизнес, укомплектованный сотрудниками, хотят получить более двух миллионов рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Салехарде продается магазин хоккейной экипировки, работающий с 2017 года. Объявление о продаже размещено на платформе объявлений «Авито». «Продается готовый бизнес, успешно работающий с 2017 года, единственный в Салехарде и близлежащих городах и районах», — говорится в объявлении. В стоимость входит помещение в собственности, оборудование, клиентская база и большой остаток товара. Собственник магазина подчеркнул, что магазин прибыльный и имеет наработанные связи с производителями хоккейной экипировки, а также оптовыми поставщиками. Причиной продажи стал переезд владельца. Ранее URA.RU сообщало о продаже готовой медицинской лаборатории в Новом Уренгое. За готовый бизнес, укомплектованный сотрудниками, хотят получить более двух миллионов рублей.