Задержанный ФСБ подрядчик челябинского МУП Ефимов остался в СИЗО до лета

Павлу Ефимову продлили срок в СИЗО до 4 июня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета ФСБ пришла в самый крупный МУП Челябинска

Тракторозаводский райсуд Челябинска продлил срок в СИЗО задержанному ФСБ по обвинениям в особо крупном мошенничестве директору ООО «Водоканалсети» Павлу Ефимову. Как сообщили URA.RU в аппарате судьи Григория Важенина, его оставили под стражей до 4 июня.

«Суд постановил продлить срок содержания под стражей в отношении Ефимова на два месяца, а всего до девяти месяцев. То есть до 4 июня 2024 года», — сообщили URA.RU в аппарате судьи Важенина.

Ефимов был задержан в начале сентября прошлого года сотрудниками УФСБ по региону. У следствия есть основания полагать, что его фирма была задействована в махинациях с контрактами, полученными от МУП «ПОВВ» Челябинска. Предварительно, его компания заключала договоры с предприятием, но не выполняла их. При этом работы исправно принимались.

Изначально Ефимову вменялся лишь один мошеннический эпизод на сумму 3,8 млн рублей. В ходе расследования удалось выявить причастность коммерсанта еще к одному эпизоду на сумму свыше одного млн рублей.

Силовики занялись проверкой МУП «ПОВВ» после проверки аудиторов. В настоящее время Контрольно-счетная палата региона продолжает проверочные мероприятия. В рамках данной проверки на допрос вызывались директор МУП «ПОВВ» Сергей Хабиров и депутат гордумы Челябинска Юрий Панов, который после произошедшего вступил в ряды добровольческого батальона «Эспаньола» и отправился на СВО.