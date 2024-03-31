Артюхов встретился с белгородскими детьми, а главврач ушел в отставку: события 1 апреля в ЯНАО

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов 1 апреля работал в Салехарде и Лабытнанги
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов пообщался со школьниками из Белгородской области, а также вручил переселенцам ключи от их новых квартир. Тем временем главврач больницы в Лабытнанги покинул свой пост. Об этих и других событиях в округе 1 апреля читайте в материале URA.RU.
- Глава Ямала Дмитрий Артюхов провел две встречи с детьми из Белгородской области. Губернатор пообещал школьникам покатать их на оленьих упряжках в Салехарде и Лабытнанги. Кроме того, он сообщил, что юных гостей ждут летние каникулы в черноморских лагерях.
- Кроме того, Дмитрий Артюхов лично вручил ключи от квартир в новостройке жителям Лабытнанги. Более 70 семей переехали из аварийного жилья.
- Главный врач городской больницы Лабытнанги Ирина Жежель покидает свою должность. На данный момент ее заменит Евгений Зуйков.
- Власти региона продлили меру поддержки для детей ямальских бойцов военной спецоперации. Семьи участников СВО могут воспользоваться компенсацией проезда во время летних каникул.
- Партия Единая Россия определила первого кандидата на осенних выборах на Ямале. Реготдел ЕР выдвинула на праймериз руководителя регионального отделения «Молодой Гвардии» Олега Шинкарева.
- Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил благодарность двум жителям ЯНАО. Признание получили заместитель губернатора региона, директор департамента внутренней политики Сергей Климентьев и руководитель направления дирекции по юридическим вопросам акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» ЯНАО Вазген Абгарян.
- Призеров региональных конкурсов освободят от уплаты налогов с денежного вознаграждения. Данное постановление правительства ЯНАО, опубликованном на официальном портале органа власти.
- В школах Ямала откроют более 20 новых корпоративных классов. Старшеклассники смогут получить углубленные знания по выбранным профессиям.
- На зимнике Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги ввели ограничения на проезд транспортного средства. Теперь грузовые автомобили смогут передвигаться по зимней дороге только в ночное время.
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