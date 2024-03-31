31 марта 2024

Артюхов встретился с белгородскими детьми, а главврач ушел в отставку: события 1 апреля в ЯНАО

Артюхов встретился с белгородскими детьми и вручил ключи от квартир переселенцам
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"Лидеры России" - конкурс для руководителей нового поколения в Манеже. 24 февраля 2024. Москва, артюхов дмитрий
Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов 1 апреля работал в Салехарде и Лабытнанги Фото:

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов пообщался со школьниками из Белгородской области, а также вручил переселенцам ключи от их новых квартир. Тем временем главврач больницы в Лабытнанги покинул свой пост. Об этих и других событиях в округе 1 апреля читайте в материале URA.RU.

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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов пообщался со школьниками из Белгородской области, а также вручил переселенцам ключи от их новых квартир. Тем временем главврач больницы в Лабытнанги покинул свой пост. Об этих и других событиях в округе 1 апреля читайте в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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