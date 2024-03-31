Призеров конкурсов ЯНАО освободят от уплаты налогов с вознаграждения

В Ямало-Ненецком автономном округе победители региональных конкурсов не будут платить налоги за денежные призы. Об этом сообщается в постановлении правительства ЯНАО, опубликованном на официальном портале органа власти.
«Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет: утвердить прилагаемый перечень соревнований, конкурсов, иных мероприятий, по результатам участия в которых получаемые налогоплательщиками доходы не подлежат налогообложению. Среди конкурсов: „Семья Ямала“, „Серебряная гагара“, „Лучший народный дружинник“, „Я — педагог допобразования Ямала“ и другие», — указано в постановлении окружного правительства.
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В Ямало-Ненецком автономном округе победители региональных конкурсов не будут платить налоги за денежные призы. Об этом сообщается в постановлении правительства ЯНАО, опубликованном на официальном портале органа власти. «Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет: утвердить прилагаемый перечень соревнований, конкурсов, иных мероприятий, по результатам участия в которых получаемые налогоплательщиками доходы не подлежат налогообложению. Среди конкурсов: „Семья Ямала“, „Серебряная гагара“, „Лучший народный дружинник“, „Я — педагог допобразования Ямала“ и другие», — указано в постановлении окружного правительства.