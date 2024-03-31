31 марта 2024
30 марта 2024

Призеров конкурсов ЯНАО освободят от уплаты налогов с вознаграждения

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
Победители ямальских конкурсов не будут платить налог за вознаграждение Фото:

В Ямало-Ненецком автономном округе победители региональных конкурсов не будут платить налоги за денежные призы. Об этом сообщается в постановлении правительства ЯНАО, опубликованном на официальном портале органа власти.

«Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет: утвердить прилагаемый перечень соревнований, конкурсов, иных мероприятий, по результатам участия в которых получаемые налогоплательщиками доходы не подлежат налогообложению. Среди конкурсов: „Семья Ямала“, „Серебряная гагара“, „Лучший народный дружинник“, „Я — педагог допобразования Ямала“ и другие», — указано в постановлении окружного правительства.

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В Ямало-Ненецком автономном округе победители региональных конкурсов не будут платить налоги за денежные призы. Об этом сообщается в постановлении правительства ЯНАО, опубликованном на официальном портале органа власти. «Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет: утвердить прилагаемый перечень соревнований, конкурсов, иных мероприятий, по результатам участия в которых получаемые налогоплательщиками доходы не подлежат налогообложению. Среди конкурсов: „Семья Ямала“, „Серебряная гагара“, „Лучший народный дружинник“, „Я — педагог допобразования Ямала“ и другие», — указано в постановлении окружного правительства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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