В Тобольске родители заплатят 250 000 рублей мальчику, которого избил их сын

Родители несовершеннолетнего из Тобольска заплатят 250 000 рублей мальчику, избитому их сыном. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. Ребенок получил сотрясение мозга и переломы костей.
«В Тобольске по иску прокурора родители выплатят 250 тысяч рублей за причиненный их сыном тяжкий вред. В октябре 2023 года 14-летний подросток, находясь на дне рождении у одногруппницы, в ходе внезапно возникшего конфликта с 15-летним знакомым, ударил его кулаком в область глаза, причинив перелом костей лица, сотрясение мозга и контузию глазного яблока», — рассказали в ведомстве.
На момент совершения преступления мальчик не достиг возраста уголовной ответственности. Поэтому дело против него не возбудили. Однако через суд потребовали возместить моральный вред, нанесенный жертве избиения. Теперь мама и папа нападавшего должны будут выплатить четверть миллиона рублей, исполнение решения проконтролирует прокуратура.
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Родители несовершеннолетнего из Тобольска заплатят 250 000 рублей мальчику, избитому их сыном. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. Ребенок получил сотрясение мозга и переломы костей. «В Тобольске по иску прокурора родители выплатят 250 тысяч рублей за причиненный их сыном тяжкий вред. В октябре 2023 года 14-летний подросток, находясь на дне рождении у одногруппницы, в ходе внезапно возникшего конфликта с 15-летним знакомым, ударил его кулаком в область глаза, причинив перелом костей лица, сотрясение мозга и контузию глазного яблока», — рассказали в ведомстве. На момент совершения преступления мальчик не достиг возраста уголовной ответственности. Поэтому дело против него не возбудили. Однако через суд потребовали возместить моральный вред, нанесенный жертве избиения. Теперь мама и папа нападавшего должны будут выплатить четверть миллиона рублей, исполнение решения проконтролирует прокуратура.