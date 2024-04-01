01 апреля 2024

В больницах ЯНАО откроются кабинеты мужского здоровья

В поликлиниках Ноябрьска и Надыма откроются кабинеты мужского здоровья
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, кабинет, здоровье, врач, медик, амбулаторная карта, заполнение
До конца года на Ямале появятся два кабинета мужского репродуктивного здоровья Фото:

В больницах Ноябрьска и Надыма (ЯНАО) до конца 2024 года откроют два кабинета для консультации мужчин по репродуктивному здоровью. Об этом URA.RU сообщили в окружном департаменте здоровья.

«В Новоуренгойской центральной районной больнице открылся кабинет мужского здоровья. Консультацию и лечение в Салехарде получили уже 75 мужчин. До конца года мужские кабинеты откроются в поликлиниках Ноябрьска и Надыма», — говорится в сообщении.

Медицинские специалисты проведут обследование репродуктивной системы мужчин, выявят проблемы в половой функции ямальцев и назначат необходимое лечение. Пациенты могут записаться на прием, как самостоятельно через кол-центр, так и попросить направление у терапевта.

Ранее URA.RU писало о появлении кабинета мужского здоровья в Салехарде (ЯНАО). Для пациентов разных возрастов предусмотрен свой объем исследований, которые проводятся бесплатно, по полису ОМС.

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В больницах Ноябрьска и Надыма (ЯНАО) до конца 2024 года откроют два кабинета для консультации мужчин по репродуктивному здоровью. Об этом URA.RU сообщили в окружном департаменте здоровья. «В Новоуренгойской центральной районной больнице открылся кабинет мужского здоровья. Консультацию и лечение в Салехарде получили уже 75 мужчин. До конца года мужские кабинеты откроются в поликлиниках Ноябрьска и Надыма», — говорится в сообщении. Медицинские специалисты проведут обследование репродуктивной системы мужчин, выявят проблемы в половой функции ямальцев и назначат необходимое лечение. Пациенты могут записаться на прием, как самостоятельно через кол-центр, так и попросить направление у терапевта. Ранее URA.RU писало о появлении кабинета мужского здоровья в Салехарде (ЯНАО). Для пациентов разных возрастов предусмотрен свой объем исследований, которые проводятся бесплатно, по полису ОМС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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