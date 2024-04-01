В больницах ЯНАО откроются кабинеты мужского здоровья

В поликлиниках Ноябрьска и Надыма откроются кабинеты мужского здоровья

02 апреля 2024 в 13:48 Размер текста - 17 +

До конца года на Ямале появятся два кабинета мужского репродуктивного здоровья Фото: Илья Московец © URA.RU В больницах Ноябрьска и Надыма (ЯНАО) до конца 2024 года откроют два кабинета для консультации мужчин по репродуктивному здоровью. Об этом URA.RU сообщили в окружном департаменте здоровья. «В Новоуренгойской центральной районной больнице открылся кабинет мужского здоровья. Консультацию и лечение в Салехарде получили уже 75 мужчин. До конца года мужские кабинеты откроются в поликлиниках Ноябрьска и Надыма», — говорится в сообщении. Медицинские специалисты проведут обследование репродуктивной системы мужчин, выявят проблемы в половой функции ямальцев и назначат необходимое лечение. Пациенты могут записаться на прием, как самостоятельно через кол-центр, так и попросить направление у терапевта. Ранее URA.RU писало о появлении кабинета мужского здоровья в Салехарде (ЯНАО). Для пациентов разных возрастов предусмотрен свой объем исследований, которые проводятся бесплатно, по полису ОМС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В больницах Ноябрьска и Надыма (ЯНАО) до конца 2024 года откроют два кабинета для консультации мужчин по репродуктивному здоровью. Об этом URA.RU сообщили в окружном департаменте здоровья. «В Новоуренгойской центральной районной больнице открылся кабинет мужского здоровья. Консультацию и лечение в Салехарде получили уже 75 мужчин. До конца года мужские кабинеты откроются в поликлиниках Ноябрьска и Надыма», — говорится в сообщении. Медицинские специалисты проведут обследование репродуктивной системы мужчин, выявят проблемы в половой функции ямальцев и назначат необходимое лечение. Пациенты могут записаться на прием, как самостоятельно через кол-центр, так и попросить направление у терапевта. Ранее URA.RU писало о появлении кабинета мужского здоровья в Салехарде (ЯНАО). Для пациентов разных возрастов предусмотрен свой объем исследований, которые проводятся бесплатно, по полису ОМС.