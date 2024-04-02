Где курганцам устроиться на работу с зарплатой больше 200 тысяч рублей

В Кургане ищут операторов БПЛА, поваров и водителей за 200 000 рублей

03 апреля 2024 в 15:45 Размер текста - 17 +

Курганцев зовут на высокооплачиваемую работу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области ищут специалистов на высокооплачиваемые должности. С зарплатой больше 200 000 рублей ищут сотрудников для работы операторами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), поварами и водителями категории «Е». Информация об этом размещена на одном из сайтов с вакансиями. «Оператор беспилотных летательных аппаратов. Зарплата: от 50 000 до 270 000 рублей. Должностные обязанности: выполнение должностных обязанностей согласно инструкции. Количество рабочих мест: десять. Требования к кандидату: ответственность и дисциплинированность», — указано на сайте «Работы России». Вакансия поступила от Военного комиссариата Курганской области. Военкомат также искал сотрудника на должность повара. Соискателю также предлагают высокую зарплату — до 220 000 рублей. Согласно описанию, от соискателя требуют соблюдать обязанности согласно должность инструкции. Сотруднику нудно работать полный рабочий день. Также в Кургане ищут водителя категории «Е». Работодатель предлагает зарплату до 207 000 рублей. От соискателя требуют ответственно подходить к обязанностям и иметь водительское удостоверение с категорией «Е». На сайте также разместили вакансию «Машинист экскаватора». В описании сообщается, что от работника требуется разработка грунтов и горной массы, перемещение груза и топлива. Сотруднику предлагают зарплату до 240 000 рублей. Также в Кургане ищут специалиста на должность инженера сервисной службы. Сотруднику обещают зарплату до 260 тысяч рублей. Работник должен заниматься монтажом и обслуживать сервис ГЛОНАСС и спутниковое оборудование. Также специалист должен предоставлять отчет о проделанной работе. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области за год выросло число вакансий для соискателей без опыта работы. Показатель увеличился почти в два раза. Курганцев без опыта зовут работать продавцами, операторами и врачами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области ищут специалистов на высокооплачиваемые должности. С зарплатой больше 200 000 рублей ищут сотрудников для работы операторами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), поварами и водителями категории «Е». Информация об этом размещена на одном из сайтов с вакансиями. «Оператор беспилотных летательных аппаратов. Зарплата: от 50 000 до 270 000 рублей. Должностные обязанности: выполнение должностных обязанностей согласно инструкции. Количество рабочих мест: десять. Требования к кандидату: ответственность и дисциплинированность», — указано на сайте «Работы России». Вакансия поступила от Военного комиссариата Курганской области. Военкомат также искал сотрудника на должность повара. Соискателю также предлагают высокую зарплату — до 220 000 рублей. Согласно описанию, от соискателя требуют соблюдать обязанности согласно должность инструкции. Сотруднику нудно работать полный рабочий день. Также в Кургане ищут водителя категории «Е». Работодатель предлагает зарплату до 207 000 рублей. От соискателя требуют ответственно подходить к обязанностям и иметь водительское удостоверение с категорией «Е». На сайте также разместили вакансию «Машинист экскаватора». В описании сообщается, что от работника требуется разработка грунтов и горной массы, перемещение груза и топлива. Сотруднику предлагают зарплату до 240 000 рублей. Также в Кургане ищут специалиста на должность инженера сервисной службы. Сотруднику обещают зарплату до 260 тысяч рублей. Работник должен заниматься монтажом и обслуживать сервис ГЛОНАСС и спутниковое оборудование. Также специалист должен предоставлять отчет о проделанной работе. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области за год выросло число вакансий для соискателей без опыта работы. Показатель увеличился почти в два раза. Курганцев без опыта зовут работать продавцами, операторами и врачами.