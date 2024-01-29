Моор посетил реабилитационный центр для людей с зависимостями

Губернатор Тюменской области Александр Моор посетил Центра профилактики и реабилитации, где в 2024 году откроют площадку для оказания помощи родителям, страдающим от зависимостей. Об этом URA.RU рассказали в информационном центре правительства региона.
«Губернатор Тюменской области проверил готовность учреждения к развертыванию стажировочной площадки, материально-техническую базу, осмотрел жилой корпус и производственный цех для трудовой реабилитации, строительство которых завершилось в 2023 году. Здесь специалисты планируют использовать новые перспективные формы избавления от нарко- и алкозависимости, в том числе „семейную“ реабилитацию», — рассказали в инфоцентре.
Помощь тюменцам будут оказывать на базе Областного центра профилактики и реабилитации. О том, что благодаря накопленному опыту в Тюменской области стоит создать такую площадку для специалистов из других регионов, ранее заявляла уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
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