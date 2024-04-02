02 апреля 2024

Афанасьев пообещал сделать линии электропередач Тобольска безопасными

Алюминиевые линии электропередач в Тобольске заменят на самоизолированный провод
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, энергетики, лэп, электричество, элекричество
Заменить предстоит около 18,5 километров электролиний Фото:

В Тобольске заменят старые алюминиевые линии электропередач на современный самоизолированный провод. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава Тобольска Максим Афанасьев.

«Продолжаем работу по повышению надежности уличных электролиний. Меняем алюминий на самоизолированный провод, который при перехлестах не замыкает», — заявил Афанасьев.

Как пояснил заместитель главы Тобольска Юрий Вавакин, в ближайшее время обновят около 18,5 километров линий электроснабжения. Помимо самого Тобольска работы в настоящий момент идут в поселке Сумкино. Ранее URA.RU рассказало, что Тобольск вошел в федеральный топ комфортных городов среднего размера.

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В Тобольске заменят старые алюминиевые линии электропередач на современный самоизолированный провод. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава Тобольска Максим Афанасьев. «Продолжаем работу по повышению надежности уличных электролиний. Меняем алюминий на самоизолированный провод, который при перехлестах не замыкает», — заявил Афанасьев. Как пояснил заместитель главы Тобольска Юрий Вавакин, в ближайшее время обновят около 18,5 километров линий электроснабжения. Помимо самого Тобольска работы в настоящий момент идут в поселке Сумкино. Ранее URA.RU рассказало, что Тобольск вошел в федеральный топ комфортных городов среднего размера.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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