Афанасьев пообещал сделать линии электропередач Тобольска безопасными

В Тобольске заменят старые алюминиевые линии электропередач на современный самоизолированный провод. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава Тобольска Максим Афанасьев.
«Продолжаем работу по повышению надежности уличных электролиний. Меняем алюминий на самоизолированный провод, который при перехлестах не замыкает», — заявил Афанасьев.
Как пояснил заместитель главы Тобольска Юрий Вавакин, в ближайшее время обновят около 18,5 километров линий электроснабжения. Помимо самого Тобольска работы в настоящий момент идут в поселке Сумкино. Ранее URA.RU рассказало, что Тобольск вошел в федеральный топ комфортных городов среднего размера.
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В Тобольске заменят старые алюминиевые линии электропередач на современный самоизолированный провод. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава Тобольска Максим Афанасьев. «Продолжаем работу по повышению надежности уличных электролиний. Меняем алюминий на самоизолированный провод, который при перехлестах не замыкает», — заявил Афанасьев. Как пояснил заместитель главы Тобольска Юрий Вавакин, в ближайшее время обновят около 18,5 километров линий электроснабжения. Помимо самого Тобольска работы в настоящий момент идут в поселке Сумкино. Ранее URA.RU рассказало, что Тобольск вошел в федеральный топ комфортных городов среднего размера.