В Свердловской области несовершеннолетняя дочь военнослужащего, погибшего в ходе СВО на Украине, не получила положенную ей пенсию по случаю потери кормильца. Как сообщил депутат Государственной думы Максим Иванов, в Байкаловском районе представители военкомата отказались осуществить соответствующую выплату, ссылаясь на отсутствие необходимых бюджетных средств. Какие выплаты положены для родственников погибших на СВО и как их получить — в материале URA.RU.
Кто из членов семьи может рассчитывать на выплаты за погибших участников СВО
Семья погибшего на СВО бойца может получать единовременную выплату или денежную компенсацию ежемесячно. К членам семьи погибших относятся супруга, родители, опекуны, осуществлявшие воспитание бойца в возрасте от 5 до 18 лет, несовершеннолетние дети, дети с инвалидностью, а также обучающиеся на очной форме студенты в возрасте до 23 лет.
В случае посмертного награждения военнослужащего семьи имеют право на получение поощрений. Получить выплаты могут супруга, дети, родители и иждивенцы.
Родители и супруга погибшего или пропавшего без вести военнослужащего могут рассчитывать на назначение пенсии по случаю потери кормильца. Детям погибших военнослужащих Социальный фонд осуществляет пенсии по потере кормильца. Для детей с инвалидностью предусмотрена возможность получения двойной пенсии.
Единовременные выплаты
Размеры выплат за гибель на СВО в 2025 году зависят от типа компенсации и региона. Суммы ежегодно компенсируются и индексируются.
Федеральная выплата
В случае гибели военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, его ближайшим родственникам предоставляется единовременная материальная выплата. В 2025 году размер данной выплаты составляет 5?159?344 рубля.
Сумма делится поровну между всеми лицами, имеющими право на получение данной помощи. К ним относятся:
- супруги;
- родители;
- дети.
Президентская выплата
Ближайшие родственники имеют право на выплату в размере пяти миллионов рублей в случае гибели человека во время исполнения воинских обязанностей. Данная мера распространяется исключительно на случаи, когда смерть наступила при выполнении служебных задач в армии.
Список лиц, кому положены выплата:
- супруги;
- родители;
- дети;
- при отсутствии детей — братьям и сестрам.
Страховая выплата
Согласно Федеральному закону от марта 1998 года № 52-ФЗ, при гибели военнослужащего, проходящего службу по контракту, во время исполнения служебных обязанностей, его семье полагается страховая выплата в размере 3 439 563 рублей.
Кто может рассчитывать на выплату:
- супруги;
- родители;
- дети.
Региональная выплата
В каждой области свои правила на региональные выплаты. Они могут как повторять условия федеральных выплат, так и отличаться от них.
- три миллиона рублей выплачиваются семьям военнослужащих, проживающих в Москве, Московской области, а также в Новосибирской, Владимирской, Тюменской, Магаданской областях и Ханты-Мансийском автономном округе;
- два миллиона рублей выплачиваются семьям из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Тульской, Нижегородской, Архангельской, Брянской областей, Краснодарского края и Республики Татарстан.
- Для остальных регионов РФ установлена компенсация в размере от миллиона рублей.
Ежемесячные выплаты
Помимо разовых пособий есть и ежемесячные выплаты. О них подробнее написано на сайте Социального фонда России. Чаще всего они персональные, например:
- родителям, вдовам и детям ветеранов боевых действий — 2 500,01 рублей;
- семьям Героев России — 98 194,28 рублей;
- пособие на детей — 3 092,07 рублей.
Также существует компенсация расходов на жилищно-коммунальных услуги. А таком случае идет возмещение 60% расходов на оплату ежемесячных коммунальных платежей и разовых коммунальных услуг.
Какой пакет документов надо собрать для получения выплат
Для получения выплат, пособий и компенсаций, связанных с гибелью участника специальной военной операции, необходимо собрать полный пакет документов. Ошибки, неточности или отсутствие необходимых бумаг могут стать причиной отказа в назначении выплат.
Базовый комплект документов включает:
- заявление, составленное членом семьи погибшего;
- свидетельство о смерти;
- паспорт заявителя;
Документы, подтверждающие родственные связи:
- свидетельства о рождении;
- свидетельства о браке;
- и другие документы.
При наличии соответствующих обстоятельств могут потребоваться дополнительные документы:
- справка об инвалидности ребенка;
- справка, подтверждающая очную форму обучения (для лиц от 18 до 23 лет);
- документы об установлении опеки;
- судебное решение о признании фактическим воспитателем.
Если смерть наступила после увольнения с военной службы, потребуется:
- справка о причине смерти и заключение военно-врачебной комиссии с формулировкой: «военная травма».
Выплаты семьи без вести пропавших участников СВО
Согласно статье 42 Гражданского кодекса РФ, родственники лица, пропавшего без вести, обязаны обратиться в суд для установления факта его отсутствия. Как правило, решение о признании человека безвестно отсутствующим выносится спустя год после его исчезновения. Однако для участников специальной военной операции предусмотрены сокращенные сроки — военнослужащий может быть признан безвестно отсутствующим уже через шесть месяцев с момента пропажи.
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