Полный список выплат, положенных для родственников погибших на СВО. Инфографика

Дочь погибшего военнослужащего не получила пенсию по случаю потери кормильца
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В Свердловской области дочери участника СВО отказали в выплате за его гибель
В Свердловской области дочери участника СВО отказали в выплате за его гибель Фото:

В Свердловской области несовершеннолетняя дочь военнослужащего, погибшего в ходе СВО на Украине, не получила положенную ей пенсию по случаю потери кормильца. Как сообщил депутат Государственной думы Максим Иванов, в Байкаловском районе представители военкомата отказались осуществить соответствующую выплату, ссылаясь на отсутствие необходимых бюджетных средств. Какие выплаты положены для родственников погибших на СВО и как их получить — в материале URA.RU.

Кто из членов семьи может рассчитывать на выплаты за погибших участников СВО

Кому положены выплаты
Кому положены выплаты
Фото:

Семья погибшего на СВО бойца может получать единовременную выплату или денежную компенсацию ежемесячно. К членам семьи погибших относятся супруга, родители, опекуны, осуществлявшие воспитание бойца в возрасте от 5 до 18 лет, несовершеннолетние дети, дети с инвалидностью, а также обучающиеся на очной форме студенты в возрасте до 23 лет.

В случае посмертного награждения военнослужащего семьи имеют право на получение поощрений. Получить выплаты могут супруга, дети, родители и иждивенцы.

Родители и супруга погибшего или пропавшего без вести военнослужащего могут рассчитывать на назначение пенсии по случаю потери кормильца. Детям погибших военнослужащих Социальный фонд осуществляет пенсии по потере кормильца. Для детей с инвалидностью предусмотрена возможность получения двойной пенсии.

Единовременные выплаты

Актуальный размер выплат
Актуальный размер выплат
Фото:

Размеры выплат за гибель на СВО в 2025 году зависят от типа компенсации и региона. Суммы ежегодно компенсируются и индексируются.

Федеральная выплата

В случае гибели военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, его ближайшим родственникам предоставляется единовременная материальная выплата. В 2025 году размер данной выплаты составляет 5?159?344 рубля.

Сумма делится поровну между всеми лицами, имеющими право на получение данной помощи. К ним относятся:

  • супруги;
  • родители;
  • дети.

Президентская выплата

Ближайшие родственники имеют право на выплату в размере пяти миллионов рублей в случае гибели человека во время исполнения воинских обязанностей. Данная мера распространяется исключительно на случаи, когда смерть наступила при выполнении служебных задач в армии.

Список лиц, кому положены выплата:

  • супруги;
  • родители;
  • дети;
  • при отсутствии детей — братьям и сестрам.

Страховая выплата

Согласно Федеральному закону от марта 1998 года № 52-ФЗ, при гибели военнослужащего, проходящего службу по контракту, во время исполнения служебных обязанностей, его семье полагается страховая выплата в размере 3 439 563 рублей.

Кто может рассчитывать на выплату:

  • супруги;
  • родители;
  • дети.

Региональная выплата

В каждой области свои правила на региональные выплаты. Они могут как повторять условия федеральных выплат, так и отличаться от них.

  • три миллиона рублей выплачиваются семьям военнослужащих, проживающих в Москве, Московской области, а также в Новосибирской, Владимирской, Тюменской, Магаданской областях и Ханты-Мансийском автономном округе;
  • два миллиона рублей выплачиваются семьям из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Тульской, Нижегородской, Архангельской, Брянской областей, Краснодарского края и Республики Татарстан.
  • Для остальных регионов РФ установлена компенсация в размере от миллиона рублей.

Ежемесячные выплаты

Помимо разовых пособий есть и ежемесячные выплаты. О них подробнее написано на сайте Социального фонда России. Чаще всего они персональные, например:

  • родителям, вдовам и детям ветеранов боевых действий — 2 500,01 рублей;
  • семьям Героев России — 98 194,28 рублей;
  • пособие на детей — 3 092,07 рублей.

Также существует компенсация расходов на жилищно-коммунальных услуги. А таком случае идет возмещение 60% расходов на оплату ежемесячных коммунальных платежей и разовых коммунальных услуг.

Какой пакет документов надо собрать для получения выплат

Для получения выплат, пособий и компенсаций, связанных с гибелью участника специальной военной операции, необходимо собрать полный пакет документов. Ошибки, неточности или отсутствие необходимых бумаг могут стать причиной отказа в назначении выплат.

Базовый комплект документов включает:

  • заявление, составленное членом семьи погибшего;
  • свидетельство о смерти;
  • паспорт заявителя;

Документы, подтверждающие родственные связи:

  • свидетельства о рождении;
  • свидетельства о браке;
  • и другие документы.

При наличии соответствующих обстоятельств могут потребоваться дополнительные документы:

  • справка об инвалидности ребенка;
  • справка, подтверждающая очную форму обучения (для лиц от 18 до 23 лет);
  • документы об установлении опеки;
  • судебное решение о признании фактическим воспитателем.

Если смерть наступила после увольнения с военной службы, потребуется:

  • справка о причине смерти и заключение военно-врачебной комиссии с формулировкой: «военная травма».

Выплаты семьи без вести пропавших участников СВО

Согласно статье 42 Гражданского кодекса РФ, родственники лица, пропавшего без вести, обязаны обратиться в суд для установления факта его отсутствия. Как правило, решение о признании человека безвестно отсутствующим выносится спустя год после его исчезновения. Однако для участников специальной военной операции предусмотрены сокращенные сроки — военнослужащий может быть признан безвестно отсутствующим уже через шесть месяцев с момента пропажи.

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В Свердловской области несовершеннолетняя дочь военнослужащего, погибшего в ходе СВО на Украине, не получила положенную ей пенсию по случаю потери кормильца. Как сообщил депутат Государственной думы Максим Иванов, в Байкаловском районе представители военкомата отказались осуществить соответствующую выплату, ссылаясь на отсутствие необходимых бюджетных средств. Какие выплаты положены для родственников погибших на СВО и как их получить — в материале URA.RU. Кто из членов семьи может рассчитывать на выплаты за погибших участников СВО Семья погибшего на СВО бойца может получать единовременную выплату или денежную компенсацию ежемесячно. К членам семьи погибших относятся супруга, родители, опекуны, осуществлявшие воспитание бойца в возрасте от 5 до 18 лет, несовершеннолетние дети, дети с инвалидностью, а также обучающиеся на очной форме студенты в возрасте до 23 лет. В случае посмертного награждения военнослужащего семьи имеют право на получение поощрений. Получить выплаты могут супруга, дети, родители и иждивенцы. Родители и супруга погибшего или пропавшего без вести военнослужащего могут рассчитывать на назначение пенсии по случаю потери кормильца. Детям погибших военнослужащих Социальный фонд осуществляет пенсии по потере кормильца. Для детей с инвалидностью предусмотрена возможность получения двойной пенсии. Единовременные выплаты Размеры выплат за гибель на СВО в 2025 году зависят от типа компенсации и региона. Суммы ежегодно компенсируются и индексируются. Федеральная выплата В случае гибели военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, его ближайшим родственникам предоставляется единовременная материальная выплата. В 2025 году размер данной выплаты составляет 5?159?344 рубля. Сумма делится поровну между всеми лицами, имеющими право на получение данной помощи. К ним относятся: Президентская выплата Ближайшие родственники имеют право на выплату в размере пяти миллионов рублей в случае гибели человека во время исполнения воинских обязанностей. Данная мера распространяется исключительно на случаи, когда смерть наступила при выполнении служебных задач в армии. Список лиц, кому положены выплата: Страховая выплата Согласно Федеральному закону от марта 1998 года № 52-ФЗ, при гибели военнослужащего, проходящего службу по контракту, во время исполнения служебных обязанностей, его семье полагается страховая выплата в размере 3 439 563 рублей. Кто может рассчитывать на выплату: Региональная выплата В каждой области свои правила на региональные выплаты. Они могут как повторять условия федеральных выплат, так и отличаться от них. Ежемесячные выплаты Помимо разовых пособий есть и ежемесячные выплаты. О них подробнее написано на сайте Социального фонда России. Чаще всего они персональные, например: Также существует компенсация расходов на жилищно-коммунальных услуги. А таком случае идет возмещение 60% расходов на оплату ежемесячных коммунальных платежей и разовых коммунальных услуг. Какой пакет документов надо собрать для получения выплат Для получения выплат, пособий и компенсаций, связанных с гибелью участника специальной военной операции, необходимо собрать полный пакет документов. Ошибки, неточности или отсутствие необходимых бумаг могут стать причиной отказа в назначении выплат. Базовый комплект документов включает: Документы, подтверждающие родственные связи: При наличии соответствующих обстоятельств могут потребоваться дополнительные документы: Если смерть наступила после увольнения с военной службы, потребуется: Выплаты семьи без вести пропавших участников СВО Согласно статье 42 Гражданского кодекса РФ, родственники лица, пропавшего без вести, обязаны обратиться в суд для установления факта его отсутствия. Как правило, решение о признании человека безвестно отсутствующим выносится спустя год после его исчезновения. Однако для участников специальной военной операции предусмотрены сокращенные сроки — военнослужащий может быть признан безвестно отсутствующим уже через шесть месяцев с момента пропажи.
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