Тюменский депутат Левченко нашел союзника для борьбы с главой обкома КПРФ

Депутат Тюменской облдумы от КПРФ Иван Левченко ищет союзников для борьбы с главой обкома Тамарой Казанцевой. Он уже заручился поддержкой коллеги из заксобрания Ивана Вершинина (ЛДПР). Об этом URA.RU сообщили источники из тюменского политического бомонда.
«Вершинин начал публично разносить команду Казанцевой, в частности — живодера Александра Бакшаева, на которого соратники Вершинина даже написали заявление в УМВД (по данным URA.RU, именно Казанцева двигала Бакшаева на руководящие должности в партии). Теперь Вершинин будет публично воевать с Казанцевой руками Левченко», — сообщают собеседники агентства.
По словам источников URA.RU, борьба за пост секретаря тюменского обкома КПРФ обостряется, однако в открытый конфликт Казанцева и Левченко еще не вступали. Выборы нового руководителя отделения состоятся в 2025 году.
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Депутат Тюменской облдумы от КПРФ Иван Левченко ищет союзников для борьбы с главой обкома Тамарой Казанцевой. Он уже заручился поддержкой коллеги из заксобрания Ивана Вершинина (ЛДПР). Об этом URA.RU сообщили источники из тюменского политического бомонда. «Вершинин начал публично разносить команду Казанцевой, в частности — живодера Александра Бакшаева, на которого соратники Вершинина даже написали заявление в УМВД (по данным URA.RU, именно Казанцева двигала Бакшаева на руководящие должности в партии). Теперь Вершинин будет публично воевать с Казанцевой руками Левченко», — сообщают собеседники агентства. По словам источников URA.RU, борьба за пост секретаря тюменского обкома КПРФ обостряется, однако в открытый конфликт Казанцева и Левченко еще не вступали. Выборы нового руководителя отделения состоятся в 2025 году.