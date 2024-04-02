02 апреля 2024

Тюменский депутат Левченко нашел союзника для борьбы с главой обкома КПРФ

Тюменские депутаты объединились для борьбы с главой обкома КПРФ Казанцевой
© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча Игоря Холманских с представителями партий УрФО. Екатеринбург, казанцева тамара
Двое депутатов Тюменской облдумы объединились против главы обкома Казанцевой Фото:

Депутат Тюменской облдумы от КПРФ Иван Левченко ищет союзников для борьбы с главой обкома Тамарой Казанцевой. Он уже заручился поддержкой коллеги из заксобрания Ивана Вершинина (ЛДПР). Об этом URA.RU сообщили источники из тюменского политического бомонда.

Тюменский депутат от ЛДПР Вершинин провоцирует конфликт с КПРФ

«Вершинин начал публично разносить команду Казанцевой, в частности — живодера Александра Бакшаева, на которого соратники Вершинина даже написали заявление в УМВД (по данным URA.RU, именно Казанцева двигала Бакшаева на руководящие должности в партии). Теперь Вершинин будет публично воевать с Казанцевой руками Левченко», — сообщают собеседники агентства.

По словам источников URA.RU, борьба за пост секретаря тюменского обкома КПРФ обостряется, однако в открытый конфликт Казанцева и Левченко еще не вступали. Выборы нового руководителя отделения состоятся в 2025 году.

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Депутат Тюменской облдумы от КПРФ Иван Левченко ищет союзников для борьбы с главой обкома Тамарой Казанцевой. Он уже заручился поддержкой коллеги из заксобрания Ивана Вершинина (ЛДПР). Об этом URA.RU сообщили источники из тюменского политического бомонда. «Вершинин начал публично разносить команду Казанцевой, в частности — живодера Александра Бакшаева, на которого соратники Вершинина даже написали заявление в УМВД (по данным URA.RU, именно Казанцева двигала Бакшаева на руководящие должности в партии). Теперь Вершинин будет публично воевать с Казанцевой руками Левченко», — сообщают собеседники агентства. По словам источников URA.RU, борьба за пост секретаря тюменского обкома КПРФ обостряется, однако в открытый конфликт Казанцева и Левченко еще не вступали. Выборы нового руководителя отделения состоятся в 2025 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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