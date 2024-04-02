Тюменский депутат Левченко нашел союзника для борьбы с главой обкома КПРФ

Тюменские депутаты объединились для борьбы с главой обкома КПРФ Казанцевой

03 апреля 2024 в 15:28 Размер текста - 17 +

Двое депутатов Тюменской облдумы объединились против главы обкома Казанцевой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Депутат Тюменской облдумы от КПРФ Иван Левченко ищет союзников для борьбы с главой обкома Тамарой Казанцевой. Он уже заручился поддержкой коллеги из заксобрания Ивана Вершинина (ЛДПР). Об этом URA.RU сообщили источники из тюменского политического бомонда. Тюменский депутат от ЛДПР Вершинин провоцирует конфликт с КПРФ «Вершинин начал публично разносить команду Казанцевой, в частности — живодера Александра Бакшаева, на которого соратники Вершинина даже написали заявление в УМВД (по данным URA.RU, именно Казанцева двигала Бакшаева на руководящие должности в партии). Теперь Вершинин будет публично воевать с Казанцевой руками Левченко», — сообщают собеседники агентства. По словам источников URA.RU, борьба за пост секретаря тюменского обкома КПРФ обостряется, однако в открытый конфликт Казанцева и Левченко еще не вступали. Выборы нового руководителя отделения состоятся в 2025 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат Тюменской облдумы от КПРФ Иван Левченко ищет союзников для борьбы с главой обкома Тамарой Казанцевой. Он уже заручился поддержкой коллеги из заксобрания Ивана Вершинина (ЛДПР). Об этом URA.RU сообщили источники из тюменского политического бомонда. «Вершинин начал публично разносить команду Казанцевой, в частности — живодера Александра Бакшаева, на которого соратники Вершинина даже написали заявление в УМВД (по данным URA.RU, именно Казанцева двигала Бакшаева на руководящие должности в партии). Теперь Вершинин будет публично воевать с Казанцевой руками Левченко», — сообщают собеседники агентства. По словам источников URA.RU, борьба за пост секретаря тюменского обкома КПРФ обостряется, однако в открытый конфликт Казанцева и Левченко еще не вступали. Выборы нового руководителя отделения состоятся в 2025 году.