Тюменский депутат от ЛДПР Вершинин провоцирует конфликт с КПРФ

28 марта 2024 в 16:00 Размер текста - 17 +

В Тюмени зреет конфликт между ЛДПР и КПРФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутат Тюменской облдумы от ЛДПР Иван Вершинин провоцирует межпартийный конфликт с КПРФ. Народный избранник несколько раз публично раскритиковал бывшего партфункционера-коммуниста Александра Бакшаева, избившего собаку. «Уже направил депутатские запросы в правоохранительные органы с просьбой дать правовую оценку действиям указанного гражданина. По моему мнению из материалов видео можно сделать вывод о наличии состава правонарушения, соответствующего статье 245 УК РФ „Жестокое обращение с животными“. На видео соседи признали активного в прошлом функционера КПРФ, руководителя одной из партийных ячеек города», — написал в последнем посте депутат. Вершинин также призывает УМВД возбудить против Бакшаева дело. Источники в обкоме коммунистов считают, что депутат намеренно продолжает раскручивать инцидент, чтобы очернить партию: в своих нападках Вершинин регулярно упоминает, что Бакшаев в прошлом занимал руководящий пост в тюменском отделении КПРФ. По данным агентства, действия Вершинина согласованы с региональным руководством либерал-демократов. Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором экс-секретарь отделения КПРФ в Восточном округе Тюмени Александр Бакшаев избил собаку в подъезде. Тюменские коммунисты также подтвердили личность Бакшаева на видео. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат Тюменской облдумы от ЛДПР Иван Вершинин провоцирует межпартийный конфликт с КПРФ. Народный избранник несколько раз публично раскритиковал бывшего партфункционера-коммуниста Александра Бакшаева, избившего собаку. «Уже направил депутатские запросы в правоохранительные органы с просьбой дать правовую оценку действиям указанного гражданина. По моему мнению из материалов видео можно сделать вывод о наличии состава правонарушения, соответствующего статье 245 УК РФ „Жестокое обращение с животными“. На видео соседи признали активного в прошлом функционера КПРФ, руководителя одной из партийных ячеек города», — написал в последнем посте депутат. Вершинин также призывает УМВД возбудить против Бакшаева дело. Источники в обкоме коммунистов считают, что депутат намеренно продолжает раскручивать инцидент, чтобы очернить партию: в своих нападках Вершинин регулярно упоминает, что Бакшаев в прошлом занимал руководящий пост в тюменском отделении КПРФ. По данным агентства, действия Вершинина согласованы с региональным руководством либерал-демократов. Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором экс-секретарь отделения КПРФ в Восточном округе Тюмени Александр Бакшаев избил собаку в подъезде. Тюменские коммунисты также подтвердили личность Бакшаева на видео.