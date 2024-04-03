«Тюмень Водоканал» наймет коллекторов для возврата долгов с горожан

Раз в неделю коллекторам разрешено приходить к должникам домой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Тюмень Водоканал» ищет исполнителей, которые помогут компании убедить жителей Тюмени, Тюменского и Нижнетавдинского районов заплатить по долгам за водоснабжение и водоотведение. Информация представлена на сайте госзкупок.

«Требуется подрядчик на оказание услуг по возврату задолженности, для нужд ООО „Тюмень Водоканал“. Заказчик передает в работу реестры должников, проживающих в Тюмени, Тюменском и Нижнетавдинском районах. Необходимо организовать возврат средств», — следует из тендерной документации.

Исполнителю разрешают связываться с должниками различными способами: звонить, писать сообщения, отправлять почтовые уведомления и встречаться лично. При этом есть и ограничения. Так, лично приходить по адресу должника можно не чаще, чем раз в неделю. Звонить — не более раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз за месяц. Писать смс — не чаще, чем 16 раз в месяц, четыре раза в неделю и два раза в день.

Беспокоить людей нельзя с 22:00 до 8:00 по будням, и с 20:00 до 09:00 по праздникам. А если должник является банкротом, несовершеннолетним или недееспособным, инвалидом первой группы или лежит в больнице, то контактировать с ним коллекторам запрещено.

В документации также указана сумма долгов, которые у населения накопились перед компанией — 24,8 млн рублей. А за услуги подрядчика «Тюмень Водоканал» готово заплатить 833 503 рубля.