Курганец заявил, что закрыли медпункт, входивший в топ-10 худших по версии ОНФ

03 апреля 2024 в 17:48 Размер текста - 17 +

Жители деревень Юргамышского округа просят построить модульный ФАП вместо аварийного (фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU В деревне Вохменка Юргамышского округа закрыли старый фельдшерско-акушерский пункт, в котором провалилась крыша. Местные жители просят власти построить модульный ФАП. Об этом один из сельчан написал в курганском паблике во «ВКонтакте». Ранее старый ФАП вошел в десятку худших медицинских организаций страны по итогам фотоконкурса ОНФ. «В Юргамышском округе, деревне Вохменка был старенький медпункт. Фельдшер выезжала один-два раза в неделю из села Губерля. Но медпункт был в аварийном состоянии, очень ветхая крыша. С приходом весны и таянием снега крыша не выдержала, обрушилась. Медпункт закрыли. Администрация районной больницы решила, что будет раз в неделю выезжать автобус, в котором фельдшер будет вести прием. Но неужели нельзя построить быстровозводимый ФАП?» — указано в посте «Аноним Курган» во «ВКонтакте». Медпунктом пользовались жители Вохменки и поселка Лесные Горки — всего порядка 300 человек, отмечает автор. Как долго сельчане остаются без ФАПа не уточняется. Оперативно получить комментарий у главврача межрайонной больниц №4 (Юргамыш) Ирины Носковой URA.RU не удалось, руководителя не оказалось на месте. В приемной не смогли уточнить информацию по ФАП Вохменки. В департаменте здравоохранения Курганской области прокомментировать пост обещали позже. Публикация будет дополнена по мере получения информации. В 2018 году ФАП деревни Вохменка Курганской области вошел в топ-10 худших медицинских организаций страны по итогам фотоконкурса Народного фронта. Тогда в ОНФ жители писали, что на стенах медпункта образовались трещины, а кабинеты обогревают радиаторы, так как отопление не работает. Ранее URA.RU писало, что в Куртамышском округе Курганской области открыли два медицинских пункта. Амбулаторию в селе Камыши и модульный ФАП в селе Пушкино. В декабре 2023 года новый ФАП открыли в селе Казак-Кочердык Целинного округа, где проживает около 360 человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В деревне Вохменка Юргамышского округа закрыли старый фельдшерско-акушерский пункт, в котором провалилась крыша. Местные жители просят власти построить модульный ФАП. Об этом один из сельчан написал в курганском паблике во «ВКонтакте». Ранее старый ФАП вошел в десятку худших медицинских организаций страны по итогам фотоконкурса ОНФ. «В Юргамышском округе, деревне Вохменка был старенький медпункт. Фельдшер выезжала один-два раза в неделю из села Губерля. Но медпункт был в аварийном состоянии, очень ветхая крыша. С приходом весны и таянием снега крыша не выдержала, обрушилась. Медпункт закрыли. Администрация районной больницы решила, что будет раз в неделю выезжать автобус, в котором фельдшер будет вести прием. Но неужели нельзя построить быстровозводимый ФАП?» — указано в посте «Аноним Курган» во «ВКонтакте». Медпунктом пользовались жители Вохменки и поселка Лесные Горки — всего порядка 300 человек, отмечает автор. Как долго сельчане остаются без ФАПа не уточняется. Оперативно получить комментарий у главврача межрайонной больниц №4 (Юргамыш) Ирины Носковой URA.RU не удалось, руководителя не оказалось на месте. В приемной не смогли уточнить информацию по ФАП Вохменки. В департаменте здравоохранения Курганской области прокомментировать пост обещали позже. Публикация будет дополнена по мере получения информации. В 2018 году ФАП деревни Вохменка Курганской области вошел в топ-10 худших медицинских организаций страны по итогам фотоконкурса Народного фронта. Тогда в ОНФ жители писали, что на стенах медпункта образовались трещины, а кабинеты обогревают радиаторы, так как отопление не работает. Ранее URA.RU писало, что в Куртамышском округе Курганской области открыли два медицинских пункта. Амбулаторию в селе Камыши и модульный ФАП в селе Пушкино. В декабре 2023 года новый ФАП открыли в селе Казак-Кочердык Целинного округа, где проживает около 360 человек.