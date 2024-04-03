В Курганской области из-за паводка затопило мост. Видео

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Подтопленная улица Шефская. Екатеринбург, затопленная улица, потоп, подтопление, улица шефская
Мост затопило паводковыми водами (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

В селе Звериноголовское Курганской области затопило мост из-за паводка. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Звериноголовского округа.

«Вечером вода пошла через мост на улице Урицкого в селе Звериноголовское. Движение транспорта прекращено, выбирайте объездной путь», — сообщили в группе мэрии в соцсети «ВКонтакте».

В администрации отметили, что жизнеобеспечение населения не нарушено. Домам подтопление не угрожает.

Сообщалось, что в Целинном округе трубы не справились с напором талой воды, что привело к затоплению дороги рядом с селом Рачеевка. Глава округа Петр Скоробогатов отметил, что на данный момент проезд по участку возможен транспортом высокой проходимости.

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В селе Звериноголовское Курганской области затопило мост из-за паводка. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Звериноголовского округа. «Вечером вода пошла через мост на улице Урицкого в селе Звериноголовское. Движение транспорта прекращено, выбирайте объездной путь», — сообщили в группе мэрии в соцсети «ВКонтакте». В администрации отметили, что жизнеобеспечение населения не нарушено. Домам подтопление не угрожает. Сообщалось, что в Целинном округе трубы не справились с напором талой воды, что привело к затоплению дороги рядом с селом Рачеевка. Глава округа Петр Скоробогатов отметил, что на данный момент проезд по участку возможен транспортом высокой проходимости.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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