В селе Звериноголовское Курганской области затопило мост из-за паводка. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Звериноголовского округа.
«Вечером вода пошла через мост на улице Урицкого в селе Звериноголовское. Движение транспорта прекращено, выбирайте объездной путь», — сообщили в группе мэрии в соцсети «ВКонтакте».
В администрации отметили, что жизнеобеспечение населения не нарушено. Домам подтопление не угрожает.
Сообщалось, что в Целинном округе трубы не справились с напором талой воды, что привело к затоплению дороги рядом с селом Рачеевка. Глава округа Петр Скоробогатов отметил, что на данный момент проезд по участку возможен транспортом высокой проходимости.
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В селе Звериноголовское Курганской области затопило мост из-за паводка. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Звериноголовского округа. «Вечером вода пошла через мост на улице Урицкого в селе Звериноголовское. Движение транспорта прекращено, выбирайте объездной путь», — сообщили в группе мэрии в соцсети «ВКонтакте». В администрации отметили, что жизнеобеспечение населения не нарушено. Домам подтопление не угрожает. Сообщалось, что в Целинном округе трубы не справились с напором талой воды, что привело к затоплению дороги рядом с селом Рачеевка. Глава округа Петр Скоробогатов отметил, что на данный момент проезд по участку возможен транспортом высокой проходимости.