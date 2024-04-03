В Курганской области из-за паводка затопило мост. Видео

03 апреля 2024 в 22:42 Размер текста - 17 +

Мост затопило паводковыми водами (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В селе Звериноголовское Курганской области затопило мост из-за паводка. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Звериноголовского округа. «Вечером вода пошла через мост на улице Урицкого в селе Звериноголовское. Движение транспорта прекращено, выбирайте объездной путь», — сообщили в группе мэрии в соцсети «ВКонтакте». В администрации отметили, что жизнеобеспечение населения не нарушено. Домам подтопление не угрожает. Сообщалось, что в Целинном округе трубы не справились с напором талой воды, что привело к затоплению дороги рядом с селом Рачеевка. Глава округа Петр Скоробогатов отметил, что на данный момент проезд по участку возможен транспортом высокой проходимости. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В селе Звериноголовское Курганской области затопило мост из-за паводка. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Звериноголовского округа. «Вечером вода пошла через мост на улице Урицкого в селе Звериноголовское. Движение транспорта прекращено, выбирайте объездной путь», — сообщили в группе мэрии в соцсети «ВКонтакте». В администрации отметили, что жизнеобеспечение населения не нарушено. Домам подтопление не угрожает. Сообщалось, что в Целинном округе трубы не справились с напором талой воды, что привело к затоплению дороги рядом с селом Рачеевка. Глава округа Петр Скоробогатов отметил, что на данный момент проезд по участку возможен транспортом высокой проходимости.