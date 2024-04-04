В Кургане убрали ямы перед Чеховским мостом, отремонтировав 10-летний асфальт

04 апреля 2024 в 19:04 Размер текста - 17 +

Ямы, которые мешали проезду автомобилей, были убраны (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане на въезде на Чеховский путепровод был отремонтирован асфальт, на котором ранее были замечены огромные ямы. Они образовались на участке дороги за последние 10 лет. Об этом URA.RU сообщила администрация города Кургана. «Подъездные пути к путепроводу, о которых идет речь, ремонтировались около 10 лет назад, и конечно, с годами дорожное покрытие изнашивается. <…> На этой неделе, с наступлением устойчивых положительных температур, запущен в работу асфальтовый завод. Во вторник в рамках работ по содержанию улично-дорожной сети данный участок был приведен в порядок», — сообщила администрация города. Также, в мэрии отметили, что участок, на котором были ямы, не входит в зону ремонта, который проводился на путепроводе в прошлом году. Тогда, по словам представителя администрации, ремонтировался непосредственно сам путепровод. В рамках ремонта путепровода, как уточнили в мэрии, приводились в порядок его конструктивы, он был расширен. Также были смонтированы деформационные швы, установлены гранитные и бетонные бортовые камни, барьерные и перильные ограждения, а в пределах путепровода уложен новый асфальт. Ранее URA.RU писало о том, что рядом с Чеховским мостом в Кургане огромные ямы мешали движению автомобилей. Водителям приходилось либо объезжать их, либо, сбавляя скорость, ехать по ямам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане на въезде на Чеховский путепровод был отремонтирован асфальт, на котором ранее были замечены огромные ямы. Они образовались на участке дороги за последние 10 лет. Об этом URA.RU сообщила администрация города Кургана. «Подъездные пути к путепроводу, о которых идет речь, ремонтировались около 10 лет назад, и конечно, с годами дорожное покрытие изнашивается. <…> На этой неделе, с наступлением устойчивых положительных температур, запущен в работу асфальтовый завод. Во вторник в рамках работ по содержанию улично-дорожной сети данный участок был приведен в порядок», — сообщила администрация города. Также, в мэрии отметили, что участок, на котором были ямы, не входит в зону ремонта, который проводился на путепроводе в прошлом году. Тогда, по словам представителя администрации, ремонтировался непосредственно сам путепровод. В рамках ремонта путепровода, как уточнили в мэрии, приводились в порядок его конструктивы, он был расширен. Также были смонтированы деформационные швы, установлены гранитные и бетонные бортовые камни, барьерные и перильные ограждения, а в пределах путепровода уложен новый асфальт. Ранее URA.RU писало о том, что рядом с Чеховским мостом в Кургане огромные ямы мешали движению автомобилей. Водителям приходилось либо объезжать их, либо, сбавляя скорость, ехать по ямам.