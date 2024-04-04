04 апреля 2024

В новом тюменском ЖК появится крупный детский сад

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Алексея Текслера в Копейский городской округ. Челябинск, игрушки, детский сад
Детский сад на 600 мест появится в 2026 году Фото:

В Тюмени в районе ЖК «Корней» построят детский сад. Об этом URA.RU сообщили в главном управлении строительства региона. Новое учреждение появится к 2026 году.

«На трехлетний период 2024—2026 годов запланирован ввод 38 объектов соцкульбыта. Среди них детский сад в районе ЖК „Корней“ города Тюмень на 600 мест — ввод 2026 год», — сообщили в ГУС.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в районе улиц Мориса Тереза — Малыгина появится новый многофункциональный центр. Там обустроят магазины, кафе и места культурно-досугового отдыха.

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В Тюмени в районе ЖК «Корней» построят детский сад. Об этом URA.RU сообщили в главном управлении строительства региона. Новое учреждение появится к 2026 году. «На трехлетний период 2024—2026 годов запланирован ввод 38 объектов соцкульбыта. Среди них детский сад в районе ЖК „Корней“ города Тюмень на 600 мест — ввод 2026 год», — сообщили в ГУС. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в районе улиц Мориса Тереза — Малыгина появится новый многофункциональный центр. Там обустроят магазины, кафе и места культурно-досугового отдыха.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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