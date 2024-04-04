В новом тюменском ЖК появится крупный детский сад

Детский сад на 600 мест появится в 2026 году
В Тюмени в районе ЖК «Корней» построят детский сад. Об этом URA.RU сообщили в главном управлении строительства региона. Новое учреждение появится к 2026 году.
«На трехлетний период 2024—2026 годов запланирован ввод 38 объектов соцкульбыта. Среди них детский сад в районе ЖК „Корней“ города Тюмень на 600 мест — ввод 2026 год», — сообщили в ГУС.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в районе улиц Мориса Тереза — Малыгина появится новый многофункциональный центр. Там обустроят магазины, кафе и места культурно-досугового отдыха.
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