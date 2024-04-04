В Тюмени хотят полностью заблокировать проезд на одной из улиц

В Тюмени готовятся к блокировке опасного сквозного проезда на улице Маресьева

04 апреля 2024 в 18:51 Размер текста - 17 +

Бетонные блоки хотят поставить, чтобы обезопасить детей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени власти хотят полностью заблокировать опасный сквозной проезд на улице Алексея Маресьева. На проблему с этим участком жалуются местные жители: ездить на нем нельзя, но водители игнорируют запрещающие знаки. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии. «В конце улицы Алексея Маресьева и в начале улицы Вербной установлены знаки, запрещающие сквозное движение, однако автолюбители их нарушают, сокращая путь от Западносибирской до 50 лет Октября и обратно. По словам жителей, детей приходится сопровождать до остановки, а также встречать их. Согласован вариант по блокированию сквозного проезда бетонными блоками», — рассказали в мэрии. Проблема в том, что вблизи от этого участка дороги располагаются организации, на оперативность и деятельность которых перекрытие улицы может повлиять. В учреждения направлены письма. Если согласие будет получено, проезд перекроют. Если же нет — установят реверсивное одностороннее движение. Вопрос решится до 1 июля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени власти хотят полностью заблокировать опасный сквозной проезд на улице Алексея Маресьева. На проблему с этим участком жалуются местные жители: ездить на нем нельзя, но водители игнорируют запрещающие знаки. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии. «В конце улицы Алексея Маресьева и в начале улицы Вербной установлены знаки, запрещающие сквозное движение, однако автолюбители их нарушают, сокращая путь от Западносибирской до 50 лет Октября и обратно. По словам жителей, детей приходится сопровождать до остановки, а также встречать их. Согласован вариант по блокированию сквозного проезда бетонными блоками», — рассказали в мэрии. Проблема в том, что вблизи от этого участка дороги располагаются организации, на оперативность и деятельность которых перекрытие улицы может повлиять. В учреждения направлены письма. Если согласие будет получено, проезд перекроют. Если же нет — установят реверсивное одностороннее движение. Вопрос решится до 1 июля.