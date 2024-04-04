04 апреля 2024

В ЯНАО детям из Белгородской области устроили сюрприз на день рождения

© Служба новостей «URA.RU»
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1-ое сентября. День знаний. Дягилевский лицей. Екатеринбург, воздушные шары, праздник
Поздравления и подарки ждали именинников с самого утра Фото:

В Салехарде, Лабытнанги и Ноябрьске 4 апреля поздравили с днем рождения именинников, прибывших в ЯНАО из Белгородской области. Детям с самого утра устроили сюрприз. Об этом рассказали окружные власти в соцсети.

«Четверо ребят из Белгорода отметили дни рождения на Ямале. Первых именинников сегодня поздравили во всех трех городах, где живут гости. Всех их ранним утром ждали сюрпризы и подарки», — сообщается в telegram-канале властей округа.

В Салехарде свое десятилетие встретил Коля Винник. Маша Федоренко отметила 16-й день рождения в Лабытнанги, а в Ноябрьске поздравляли сразу двоих ребят — 8-летнюю Веронику Кондрашечкину и 15-летнюю Диану Ходееву. Дети были в восторге от поздравлений.

Салехард, Ноябрьск и Лабытнанги приняли ранее более 300 детей из приграничных населенных пунктов Белгородской области, подвергающихся обстрелам со стороны Украины. Дети смогут закончить на Ямале учебный год, а также провести летние каникулы в загородных лагерях.

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В Салехарде, Лабытнанги и Ноябрьске 4 апреля поздравили с днем рождения именинников, прибывших в ЯНАО из Белгородской области. Детям с самого утра устроили сюрприз. Об этом рассказали окружные власти в соцсети. «Четверо ребят из Белгорода отметили дни рождения на Ямале. Первых именинников сегодня поздравили во всех трех городах, где живут гости. Всех их ранним утром ждали сюрпризы и подарки», — сообщается в telegram-канале властей округа. В Салехарде свое десятилетие встретил Коля Винник. Маша Федоренко отметила 16-й день рождения в Лабытнанги, а в Ноябрьске поздравляли сразу двоих ребят — 8-летнюю Веронику Кондрашечкину и 15-летнюю Диану Ходееву. Дети были в восторге от поздравлений. Салехард, Ноябрьск и Лабытнанги приняли ранее более 300 детей из приграничных населенных пунктов Белгородской области, подвергающихся обстрелам со стороны Украины. Дети смогут закончить на Ямале учебный год, а также провести летние каникулы в загородных лагерях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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