В ЯНАО детям из Белгородской области устроили сюрприз на день рождения

05 апреля 2024 в 01:09 Размер текста - 17 +

Поздравления и подарки ждали именинников с самого утра Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Салехарде, Лабытнанги и Ноябрьске 4 апреля поздравили с днем рождения именинников, прибывших в ЯНАО из Белгородской области. Детям с самого утра устроили сюрприз. Об этом рассказали окружные власти в соцсети. «Четверо ребят из Белгорода отметили дни рождения на Ямале. Первых именинников сегодня поздравили во всех трех городах, где живут гости. Всех их ранним утром ждали сюрпризы и подарки», — сообщается в telegram-канале властей округа. В Салехарде свое десятилетие встретил Коля Винник. Маша Федоренко отметила 16-й день рождения в Лабытнанги, а в Ноябрьске поздравляли сразу двоих ребят — 8-летнюю Веронику Кондрашечкину и 15-летнюю Диану Ходееву. Дети были в восторге от поздравлений. Салехард, Ноябрьск и Лабытнанги приняли ранее более 300 детей из приграничных населенных пунктов Белгородской области, подвергающихся обстрелам со стороны Украины. Дети смогут закончить на Ямале учебный год, а также провести летние каникулы в загородных лагерях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Салехарде, Лабытнанги и Ноябрьске 4 апреля поздравили с днем рождения именинников, прибывших в ЯНАО из Белгородской области. Детям с самого утра устроили сюрприз. Об этом рассказали окружные власти в соцсети. «Четверо ребят из Белгорода отметили дни рождения на Ямале. Первых именинников сегодня поздравили во всех трех городах, где живут гости. Всех их ранним утром ждали сюрпризы и подарки», — сообщается в telegram-канале властей округа. В Салехарде свое десятилетие встретил Коля Винник. Маша Федоренко отметила 16-й день рождения в Лабытнанги, а в Ноябрьске поздравляли сразу двоих ребят — 8-летнюю Веронику Кондрашечкину и 15-летнюю Диану Ходееву. Дети были в восторге от поздравлений. Салехард, Ноябрьск и Лабытнанги приняли ранее более 300 детей из приграничных населенных пунктов Белгородской области, подвергающихся обстрелам со стороны Украины. Дети смогут закончить на Ямале учебный год, а также провести летние каникулы в загородных лагерях.