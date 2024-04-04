Как попасть на прием к психологу фонда «Защитники Отечества» в Кургане

В Кургане к психологу фонда «Защитники Отечества» обратились больше 200 человек

05 апреля 2024 в 09:00 Размер текста - 17 +

В фонде «Защитники Отечества» работает клинический психолог Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Курганский филиал фонда «Защитники Отечества» оказал психологическую помощь более 200 курганцам. Клинический психолог проводит скрининг, консультацию и при необходимости выдает направление в больницу, рассказали URA.RU в филиале. За помощью могут обратиться участники СВО, члены их семей и родственники погибших бойцов. Прием проводится два раза в неделю. «Неотъемлемой частью медицинского сопровождения в филиале фонда является оказание психолого-психотерапевтической помощи. По личному согласию такая помощь оказана 200 гражданам, из них 32-м — требуется более длительное сопровождение», — рассказали в фонде. В филиале работает клинический психолог Алена Менщикова. Она оказывает первую психологическую помощь, проводит скрининговое обследование, индивидуальное и групповое консультирование, тренинги, проведение встреч с женами, матерями ветеранов СВО и погибших бойцов. Психолог подготовлен для работы с горем и утратой. Чаще за помощью к психологу обращаются родственники бойцов. «С тяжелыми психическими травмами, полученными во время проведения специальной военной операции, за все время к нам обратилось всего два бойца. Как показывает практика многие бойцы нуждаются в помощи, но по разным причинам стесняются либо отказываются ее получать», — отмечают в фонде. Вместе с тем, количество обращений к психологу фонда за консультацией за последний месяц выросло более чем в два раза. Алена Менщикова отметила, что записаться на консультацию можно через социального координатора фонда «Защитники Отечества». Психолог ведет прием два раза в неделю — в среду и пятницу. В филиале созданы все условия для психологической разгрузки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганский филиал фонда «Защитники Отечества» оказал психологическую помощь более 200 курганцам. Клинический психолог проводит скрининг, консультацию и при необходимости выдает направление в больницу, рассказали URA.RU в филиале. За помощью могут обратиться участники СВО, члены их семей и родственники погибших бойцов. Прием проводится два раза в неделю. «Неотъемлемой частью медицинского сопровождения в филиале фонда является оказание психолого-психотерапевтической помощи. По личному согласию такая помощь оказана 200 гражданам, из них 32-м — требуется более длительное сопровождение», — рассказали в фонде. В филиале работает клинический психолог Алена Менщикова. Она оказывает первую психологическую помощь, проводит скрининговое обследование, индивидуальное и групповое консультирование, тренинги, проведение встреч с женами, матерями ветеранов СВО и погибших бойцов. Психолог подготовлен для работы с горем и утратой. Чаще за помощью к психологу обращаются родственники бойцов. «С тяжелыми психическими травмами, полученными во время проведения специальной военной операции, за все время к нам обратилось всего два бойца. Как показывает практика многие бойцы нуждаются в помощи, но по разным причинам стесняются либо отказываются ее получать», — отмечают в фонде. Вместе с тем, количество обращений к психологу фонда за консультацией за последний месяц выросло более чем в два раза. Алена Менщикова отметила, что записаться на консультацию можно через социального координатора фонда «Защитники Отечества». Психолог ведет прием два раза в неделю — в среду и пятницу. В филиале созданы все условия для психологической разгрузки.