Lada зарегистрировала новый товарный знак в России

Роспатент зарегистрировал товарный знак «Lada Ariva»
Под брендом Lada Ariva будут выпускаться автомобили, запчасти к ним и детские игрушки
Под брендом Lada Ariva будут выпускаться автомобили, запчасти к ним и детские игрушки

Роспатент зарегистрировал новый товарный знак «Lada Ariva» для выпуска и продажи автомобилей в России. Это следует из электронной базы ведомства. Заявка от АвтоВАЗа поступила в феврале 2025 года, регистрация знака состоялась в августе.

«В августе ведомство зарегистрировало соответствующий товарный знак», — говорится в документах. Их приводит РИА Новости.

Уточняется, что под брендом «Lada Ariva» компания сможет выпускать автомобили, комплектующие, аксессуары, а также детские игрушки-модели транспорта, включая радиоуправляемые. Кроме того, регистрация товарного знака распространяется на ремонт и техническое обслуживание автомобилей. По данным Роспатента, сейчас рассматриваются заявки на регистрацию еще двух товарных знаков — «Lada Tigris» и «Lada Parus». Решения по ним пока не принято.

Ранее Роспатент отказал в регистрации товарного знака французской компании Renault, которая пыталась защитить свой бренд после ухода с российского рынка. Аналогичные заявки подавали и другие иностранные автопроизводители, такие как Mercedes-Benz.

