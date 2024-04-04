Из-за сбросов из Свердловского водохранилища в курганской реке вырос уровень

05 апреля 2024 в 09:24 Размер текста - 17 +

В Курганской области растет уровень рек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Из Волковского водохранилища (расположено в городе Каменске-Уральском Свердловской области на реке Исеть) произошел сброс воды. Это привело к росту уровня реки в городе Далматово в Курганской области. Об этом рассказал глава муниципалитета Андрей Аносов. «Уровень воды в реке Исеть в Далматово за сутки поднялся на 31 см и составил сегодня утром 156 см. Подъем произошел из-за сброса воды с Волковского водохранилища 100 м³. Угрозы подтопления жилых домов нет. Выход воды на пойму происходит при уровне воды 194 см. Неблагоприятные явления наступают при уровне в 210 см, а опасные явления при отметке 275 см», — написал мэр на своей странице в ВК. Кроме того, в реке Тобол в селе Звериноголовское также резко повысился уровень воды. За сутки река прибавила 70 сантиметров. Уровень Тобола составил 5 апреля утром 409 см. Угрозы подтопления жилых домов нет, сообщает администрация Звериноголовского округа. Неблагоприятные явления в районе с. Звериноголовское наступают при уровне воды в 850 см. Опасные явления — в 1060 см. В Курганской области МЧС прогнозирует аномальную жару до +18 градусов. Это приведет к активному таянию снега и повышению уровня рек. В Целинном и Шумихинском округах, а также в городе Шадринске введен режим повышенной готовности к ЧС. Это связано с паводковой и пожароопасной ситуацией. В Куртамыше из 26 подтопленных строений эвакуированы 47 человек, в том числе 11 детей — все о ситуации там — читайте в трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из Волковского водохранилища (расположено в городе Каменске-Уральском Свердловской области на реке Исеть) произошел сброс воды. Это привело к росту уровня реки в городе Далматово в Курганской области. Об этом рассказал глава муниципалитета Андрей Аносов. «Уровень воды в реке Исеть в Далматово за сутки поднялся на 31 см и составил сегодня утром 156 см. Подъем произошел из-за сброса воды с Волковского водохранилища 100 м³. Угрозы подтопления жилых домов нет. Выход воды на пойму происходит при уровне воды 194 см. Неблагоприятные явления наступают при уровне в 210 см, а опасные явления при отметке 275 см», — написал мэр на своей странице в ВК. Кроме того, в реке Тобол в селе Звериноголовское также резко повысился уровень воды. За сутки река прибавила 70 сантиметров. Уровень Тобола составил 5 апреля утром 409 см. Угрозы подтопления жилых домов нет, сообщает администрация Звериноголовского округа. Неблагоприятные явления в районе с. Звериноголовское наступают при уровне воды в 850 см. Опасные явления — в 1060 см. В Курганской области МЧС прогнозирует аномальную жару до +18 градусов. Это приведет к активному таянию снега и повышению уровня рек. В Целинном и Шумихинском округах, а также в городе Шадринске введен режим повышенной готовности к ЧС. Это связано с паводковой и пожароопасной ситуацией. В Куртамыше из 26 подтопленных строений эвакуированы 47 человек, в том числе 11 детей — все о ситуации там — читайте в трансляции URA.RU.