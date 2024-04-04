04 апреля 2024

Из-за сбросов из Свердловского водохранилища в курганской реке вырос уровень

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Река Тобол на территории дачного кооператива КМЗ. Курган, половодье, наводнение, река тобол весной
В Курганской области растет уровень рек Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Из Волковского водохранилища (расположено в городе Каменске-Уральском Свердловской области на реке Исеть) произошел сброс воды. Это привело к росту уровня реки в городе Далматово в Курганской области. Об этом рассказал глава муниципалитета Андрей Аносов.

«Уровень воды в реке Исеть в Далматово за сутки поднялся на 31 см и составил сегодня утром 156 см. Подъем произошел из-за сброса воды с Волковского водохранилища 100 м³. Угрозы подтопления жилых домов нет. Выход воды на пойму происходит при уровне воды 194 см. Неблагоприятные явления наступают при уровне в 210 см, а опасные явления при отметке 275 см», — написал мэр на своей странице в ВК.

Кроме того, в реке Тобол в селе Звериноголовское также резко повысился уровень воды. За сутки река прибавила 70 сантиметров. Уровень Тобола составил 5 апреля утром 409 см. Угрозы подтопления жилых домов нет, сообщает администрация Звериноголовского округа. Неблагоприятные явления в районе с. Звериноголовское наступают при уровне воды в 850 см. Опасные явления — в 1060 см.

В Курганской области МЧС прогнозирует аномальную жару до +18 градусов. Это приведет к активному таянию снега и повышению уровня рек. В Целинном и Шумихинском округах, а также в городе Шадринске введен режим повышенной готовности к ЧС. Это связано с паводковой и пожароопасной ситуацией. В Куртамыше из 26 подтопленных строений эвакуированы 47 человек, в том числе 11 детей — все о ситуации там — читайте в трансляции URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из Волковского водохранилища (расположено в городе Каменске-Уральском Свердловской области на реке Исеть) произошел сброс воды. Это привело к росту уровня реки в городе Далматово в Курганской области. Об этом рассказал глава муниципалитета Андрей Аносов. «Уровень воды в реке Исеть в Далматово за сутки поднялся на 31 см и составил сегодня утром 156 см. Подъем произошел из-за сброса воды с Волковского водохранилища 100 м³. Угрозы подтопления жилых домов нет. Выход воды на пойму происходит при уровне воды 194 см. Неблагоприятные явления наступают при уровне в 210 см, а опасные явления при отметке 275 см», — написал мэр на своей странице в ВК. Кроме того, в реке Тобол в селе Звериноголовское также резко повысился уровень воды. За сутки река прибавила 70 сантиметров. Уровень Тобола составил 5 апреля утром 409 см. Угрозы подтопления жилых домов нет, сообщает администрация Звериноголовского округа. Неблагоприятные явления в районе с. Звериноголовское наступают при уровне воды в 850 см. Опасные явления — в 1060 см. В Курганской области МЧС прогнозирует аномальную жару до +18 градусов. Это приведет к активному таянию снега и повышению уровня рек. В Целинном и Шумихинском округах, а также в городе Шадринске введен режим повышенной готовности к ЧС. Это связано с паводковой и пожароопасной ситуацией. В Куртамыше из 26 подтопленных строений эвакуированы 47 человек, в том числе 11 детей — все о ситуации там — читайте в трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...