04 апреля 2024

Задержан курганский авиарейс до Москвы

© Служба новостей «URA.RU»
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Авиапресс-тур Курган-Москва. Аэропорт Шереметьево. Курган, летное поле, аэродром, авиаперелет
Задержка рейса в Москву не связана с туманом (архивное фото) Фото:

В Кургане отложен вылет утреннего авиарейса до Москвы. Авиакомпания не связывает задержку с погодными условиями. Информация об этом указана на сайте авиакомпании, осуществляющей перелеты по маршруту Курган — Москва — Курган.

«Рейс Y7 1092. Аэропорт вылета: Курган, по расписанию — 7:00, фактическое — 12:15. Аэропорт прилета: Москва (Домодедово), по расписанию 7:50, фактическое — 13:05. Состояние: задержан», — сообщается на сайте авиакомпании Nordstar.

Корреспондент URA.RU обратился на горячую линию компании, чтобы уточнить причину задержки рейса. «Поздний вылет самолета из Москвы в Курган», — ответил оператор авиакомпании. Также, корреспондент выяснил у представителя авиакомпании, что задержка рейса 1092 Курган — Москва (Домодедово) не связана с погодными условиями, а именно с туманом, который жители Кургана заметили утром.

Ранее URA.RU сообщало, что в городе Кургане образовался густой туман. В связи с ним, Госавтоинспекция предупредила курганцев, что водителям и пешеходам необходимо особенно внимательно следить за дорогой, учитывать погодные условия.

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В Кургане отложен вылет утреннего авиарейса до Москвы. Авиакомпания не связывает задержку с погодными условиями. Информация об этом указана на сайте авиакомпании, осуществляющей перелеты по маршруту Курган — Москва — Курган. «Рейс Y7 1092. Аэропорт вылета: Курган, по расписанию — 7:00, фактическое — 12:15. Аэропорт прилета: Москва (Домодедово), по расписанию 7:50, фактическое — 13:05. Состояние: задержан», — сообщается на сайте авиакомпании Nordstar. Корреспондент URA.RU обратился на горячую линию компании, чтобы уточнить причину задержки рейса. «Поздний вылет самолета из Москвы в Курган», — ответил оператор авиакомпании. Также, корреспондент выяснил у представителя авиакомпании, что задержка рейса 1092 Курган — Москва (Домодедово) не связана с погодными условиями, а именно с туманом, который жители Кургана заметили утром. Ранее URA.RU сообщало, что в городе Кургане образовался густой туман. В связи с ним, Госавтоинспекция предупредила курганцев, что водителям и пешеходам необходимо особенно внимательно следить за дорогой, учитывать погодные условия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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