Задержан курганский авиарейс до Москвы

05 апреля 2024 в 10:35 Размер текста - 17 +

Задержка рейса в Москву не связана с туманом (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане отложен вылет утреннего авиарейса до Москвы. Авиакомпания не связывает задержку с погодными условиями. Информация об этом указана на сайте авиакомпании, осуществляющей перелеты по маршруту Курган — Москва — Курган. «Рейс Y7 1092. Аэропорт вылета: Курган, по расписанию — 7:00, фактическое — 12:15. Аэропорт прилета: Москва (Домодедово), по расписанию 7:50, фактическое — 13:05. Состояние: задержан», — сообщается на сайте авиакомпании Nordstar. Корреспондент URA.RU обратился на горячую линию компании, чтобы уточнить причину задержки рейса. «Поздний вылет самолета из Москвы в Курган», — ответил оператор авиакомпании. Также, корреспондент выяснил у представителя авиакомпании, что задержка рейса 1092 Курган — Москва (Домодедово) не связана с погодными условиями, а именно с туманом, который жители Кургана заметили утром. Ранее URA.RU сообщало, что в городе Кургане образовался густой туман. В связи с ним, Госавтоинспекция предупредила курганцев, что водителям и пешеходам необходимо особенно внимательно следить за дорогой, учитывать погодные условия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане отложен вылет утреннего авиарейса до Москвы. Авиакомпания не связывает задержку с погодными условиями. Информация об этом указана на сайте авиакомпании, осуществляющей перелеты по маршруту Курган — Москва — Курган. «Рейс Y7 1092. Аэропорт вылета: Курган, по расписанию — 7:00, фактическое — 12:15. Аэропорт прилета: Москва (Домодедово), по расписанию 7:50, фактическое — 13:05. Состояние: задержан», — сообщается на сайте авиакомпании Nordstar. Корреспондент URA.RU обратился на горячую линию компании, чтобы уточнить причину задержки рейса. «Поздний вылет самолета из Москвы в Курган», — ответил оператор авиакомпании. Также, корреспондент выяснил у представителя авиакомпании, что задержка рейса 1092 Курган — Москва (Домодедово) не связана с погодными условиями, а именно с туманом, который жители Кургана заметили утром. Ранее URA.RU сообщало, что в городе Кургане образовался густой туман. В связи с ним, Госавтоинспекция предупредила курганцев, что водителям и пешеходам необходимо особенно внимательно следить за дорогой, учитывать погодные условия.