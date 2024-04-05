В курганском департаменте АПК назначили нового руководителя

Назначена ио директора курганского департамента АПК Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В департаменте агропромышленного комплекса Курганской области назначен исполняющий обязанности директора. Об этом сообщает telegram-канал курганского правительства.

«Исполнение обязанностей директора департамента возложено на первого заместителя директора департамента Татьяну Сандакову», — говорится в сообщении пресс-службы. Она будет исполнять обязанности главы департамента после ухода с должности прежнего директора, Павла Кощеева.

Ранее URA.RU сообщало, что из курганского правительства внезапно уволился директор департамента АПК. По данным источников редакции, он написал заявление по состоянию здоровья. Другие собеседники сообщили, что в правительстве перестали нуждаться в его услугах.