В ДТП на тюменской трассе погибла жительница Ишимского района

Авария произошла в Ишимском районе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В результате столкновения автомобилей Lada и Volkswagen на 296 — м километре автодороги Тюмень — Омск погибла жительница Ишимского района. Об этом сообщает telegram-канал ГИБДД по Тюменской области.

«По предварительным данным, 66-летний водитель Lada, проезжая перекресток, не предоставил преимущество в движении автомобилю Volkswagen под управлением водителя 41-летнего житель Челябинска. В аварии погибла пассажирка автомобиля Lada, 1959 г. р.», — указано в сообщении областной Госавтоинспекции.

Там добавили, что погибшая была жительницей д. Савина Ишимского района. Водитель Lada Priora получил травмы и был доставлен в больницу. Мужчина, который находился за рулем иномарки, не пострадал. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

В результате аварии погибла пассажирка отечественного автомобиля Фото: telegram-канал ГИБДД Тюменской области