Житель Челябинска попал в смертельную аварию на тюменской трассе. Фото

В ДТП на тюменской трассе погибла жительница Ишимского района
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Дорога. Челябинск, машина, знак аварийной остановки, дтп, авария, автотранспорт
Авария произошла в Ишимском районе Фото:

В результате столкновения автомобилей Lada и Volkswagen на 296 — м километре автодороги Тюмень — Омск погибла жительница Ишимского района. Об этом сообщает telegram-канал ГИБДД по Тюменской области.

«По предварительным данным, 66-летний водитель Lada, проезжая перекресток, не предоставил преимущество в движении автомобилю Volkswagen под управлением водителя 41-летнего житель Челябинска. В аварии погибла пассажирка автомобиля Lada, 1959 г. р.», — указано в сообщении областной Госавтоинспекции.

Там добавили, что погибшая была жительницей д. Савина Ишимского района. Водитель Lada Priora получил травмы и был доставлен в больницу. Мужчина, который находился за рулем иномарки, не пострадал. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

В результате аварии погибла пассажирка отечественного автомобиля
В результате аварии погибла пассажирка отечественного автомобиля

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В результате столкновения автомобилей Lada и Volkswagen на 296 — м километре автодороги Тюмень — Омск погибла жительница Ишимского района. Об этом сообщает telegram-канал ГИБДД по Тюменской области. «По предварительным данным, 66-летний водитель Lada, проезжая перекресток, не предоставил преимущество в движении автомобилю Volkswagen под управлением водителя 41-летнего житель Челябинска. В аварии погибла пассажирка автомобиля Lada, 1959 г. р.», — указано в сообщении областной Госавтоинспекции. Там добавили, что погибшая была жительницей д. Савина Ишимского района. Водитель Lada Priora получил травмы и был доставлен в больницу. Мужчина, который находился за рулем иномарки, не пострадал. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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