В результате столкновения автомобилей Lada и Volkswagen на 296 — м километре автодороги Тюмень — Омск погибла жительница Ишимского района. Об этом сообщает telegram-канал ГИБДД по Тюменской области.
«По предварительным данным, 66-летний водитель Lada, проезжая перекресток, не предоставил преимущество в движении автомобилю Volkswagen под управлением водителя 41-летнего житель Челябинска. В аварии погибла пассажирка автомобиля Lada, 1959 г. р.», — указано в сообщении областной Госавтоинспекции.
Там добавили, что погибшая была жительницей д. Савина Ишимского района. Водитель Lada Priora получил травмы и был доставлен в больницу. Мужчина, который находился за рулем иномарки, не пострадал. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
В результате аварии погибла пассажирка отечественного автомобиля
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В результате столкновения автомобилей Lada и Volkswagen на 296 — м километре автодороги Тюмень — Омск погибла жительница Ишимского района. Об этом сообщает telegram-канал ГИБДД по Тюменской области. «По предварительным данным, 66-летний водитель Lada, проезжая перекресток, не предоставил преимущество в движении автомобилю Volkswagen под управлением водителя 41-летнего житель Челябинска. В аварии погибла пассажирка автомобиля Lada, 1959 г. р.», — указано в сообщении областной Госавтоинспекции. Там добавили, что погибшая была жительницей д. Савина Ишимского района. Водитель Lada Priora получил травмы и был доставлен в больницу. Мужчина, который находился за рулем иномарки, не пострадал. Обстоятельства ДТП устанавливаются.